Un insolito fine settimana in Liguria | nel Golfo del Tigullio

gqitalia

: @Terra2itter A me piace....proprio per quel gusto retrò. Si distingue dalle solite auto, e anche il colore è fine e insolito. - laverecondia : @Terra2itter A me piace....proprio per quel gusto retrò. Si distingue dalle solite auto, e anche il colore è fine e insolito. - futurelawdigita : RT @ValerioLivia: @Hakflak @Papryka5 @battiata62 @BrindusaB1 @lagatta4739 @_Vivi2013 @GuernseyJuliet @gigliointi @CasaLettori @mariadicuonz… - AlessandraCicc6 : RT @ValerioLivia: @Hakflak @Papryka5 @battiata62 @BrindusaB1 @lagatta4739 @_Vivi2013 @GuernseyJuliet @gigliointi @CasaLettori @mariadicuonz… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Da Portofino a Sestri Levante gli indirizzi e i luoghi da non perdere nelpiù suggestivo dellaTra pescato ed influenze equadoregne Si cena o si pranza pied dans l’eau in uno degli angoli più suggestivi del. A due passi da Portofino, il Capo Nord, del milanese Augusto Sartori, è infatti il luogo perfetto per un tête-à-tête ad alto tasso di romanticismo. E con ottime possibilità di sedersi accanto a celeb di tutto il mondo perché da qui passano, tra gli altri, George Clonney, Beyoncé e, proprio qualchefa, la troupe di Murder Mystery con in testa Jennifer Aniston e Adam Sandler. Location a parte, qui è la cucina che incanta sin da subito con i gamberi rossi di Santa Margherita, il simbolo gastronomico del borgo, o il tris di tartare mediterraneo. Sarà per via delle abili mani di chef Makoto Moriyama? Vista impagabile anche a La Bilaia. Ma dall’alto delle ...