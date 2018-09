Un colpo di mortaio da Tripoli come avvertimento all' Italia

huffingtonpost

(Di sabato 1 settembre 2018) Non ha colpito l'obiettivo. Ma quell'esplosione a poche centinaia di metri dalla nostra Ambasciata ha il sapore, acre, di un: per l'in Libia non sono solo i porti a non essere sicuri, ma ora anche le sedi diplomatiche. Perché non è più sicura, e perché l'"uomo di Roma", il premier del governo di Accordo Nazionale, Fayez al-Serraj non riesce più a controllare neanche i quartieri dove è insediato.Fonti diplomatiche hanno spiegato che l'ambasciata non è stata coinvolta nell'attacco e che il personale diplomaticono è illeso. "Undisi è abbattuto sull'hotel Al-Waddan facendo tre feriti fra i civili dopo la violazione della tregua, ha annunciato il portavoce del Servizio di soccorso e urgenze, Osama Ali", riferisce il sito Alwasat. Il portavoce ha aggiunto che "e un bombardamento ...