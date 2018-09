Ugl sanità provinciale e Ugl medici del Piceno si rivolgono al Governatore Ceriscioli

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo s Ugl i altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti , ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitari e. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo s Ugl i altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Sedici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo s Ugl i altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Sanità : anche in P Ugl ia trapianti con sistema crossover : Il sistema sanitario pugliese ha potuto partecipare, nei giorni scorsi, al sistema crossover , un processo di scambi incrociati di organi che consente di procedere all’implementazione dell’organo anche in casi di incompatibilità. Ne hanno parlato oggi a Bari il presidente della Regione Puglia e assessore alla Salute Michele Emiliano e Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro Regionale trapianti . Si tratta di un sistema che attraverso ...

Vaccini - governo impugna legge pUgliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...