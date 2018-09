Udinese-Juve - è già tutto esaurito : Si prepara al tutto esaurito lo stadio Friuli Dacia Arena, in vista della sfida del 7 ottobre contro la Juventus di Cristiano Ronaldo: tutti i biglietti in libera vendita, infatti, sono già stati venduti. Resta ancora attiva, invece, fino alle 19 di domani la prelazione riservata agli abbonati a 17 partite (family, studenti e sportivi) per acquistare il tagliando del proprio posto, usufruendo di uno sconto. I biglietti sui quali non verrà ...

Udinese - effetto CR7 : prezzi più alti per la gara contro la Juventus : Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine.I friulani affronteranno infatti in casa il portoghese e i compagni della Juventus il prossimo 7 ottobre, ma i prezzi dei tagliandi non saranno del tutto abbordabili. Si va da un minimo di […] L'articolo Udinese, effetto CR7: prezzi più alti per la gara contro la Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Calciomercato Udinese : preso Mandragora dalla Juve : Il centrocampista della Juventus Rolando Mandragora è ufficialmente dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano comunicando di aver completato l’iter per il suo tesseramento. Mandragora è stato acquistato a titolo definitivo, con opzione a favore della Juventus di riacquisire il diritto alle prestazioni sportive del calciatore; si è legato all’Udinese con un contratto di 5 anni. “Mandragora è uno dei giovani ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Mandragora all’Udinese - plusvalenza di oltre 14 milioni per la Juve : La Juventus ha ufficializzato il passaggio di Mandragora all'Udinese facendo registrare un'importante plusvalenza. Inserito anche un diritto di recompra. L'articolo Mandragora all’Udinese, plusvalenza di oltre 14 milioni per la Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Juve : Udinese in pressing per Favilli - ma Allegri ferma tutto : Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport , l'Udinese insiste con la Juventus per l'attaccante Andrea Favilli. Allegri, però, vuole valutare il giocatore in ritiro prima di dare via libera alla partenza.

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Udinese - occhi in casa Inter e Juve per l'attacco : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'Udinese ha messo nel mirino Favilli della Juventus e Pinamonti dell'Inter per rinforzare l'attacco.