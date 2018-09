Ucraina | l’attentato a Zakharchenko e le ombre sul suo entourage Per Putin un modo per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) Chi ha organizzatoche venerdì 31 agosto, alle 17 e 16, è costato la vita ad Alexander, 42 anni, presidente dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk? Qualcuno che conosceva le abitudini del leader separatista filorusso, uomo assai cauto: la bomba che ha ucciso lui ed altre quattro persone e ne ha ferite altre sei, tra i quali un bimbo, è stata fatta esplodere al Café Separ, nel centralissimo bulevar Pushkin, di proprietà del capo della protezione della sicurezza nazionale, dunque un luogo considerato ben protetto. Il presidente di Donestk si trovava al Separ per commemorare Josik Kobzon, il “Sinatra russo”, del quale era amico. Kobzon, infatti, simpatizzava per i separatisti filorussi del Donbass, dove era nato nel 1937 in una famiglia ebrea, ed era finito nella lista nera delle sanzioni Usa. Nel 2014 era salito sul palco a Donestk insieme a ...