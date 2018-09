Tutto esaurito in Cina per la «Davos estiva»

Udinese-Juve - è già Tutto esaurito : Si prepara al tutto esaurito lo stadio Friuli Dacia Arena, in vista della sfida del 7 ottobre contro la Juventus di Cristiano Ronaldo: tutti i biglietti in libera vendita, infatti, sono già stati venduti. Resta ancora attiva, invece, fino alle 19 di domani la prelazione riservata agli abbonati a 17 partite (family, studenti e sportivi) per acquistare il tagliando del proprio posto, usufruendo di uno sconto. I biglietti sui quali non verrà ...

Torino - apre la prima casa d'appuntamenti con bambole : già Tutto esaurito : Il 3 di settembre, a Torino, aprira' una casa d'appuntamenti con sex doll. Si tratta della prima location di questo genere in Italia. Le bambole che faranno compagnia ai clienti saranno pieghevoli e snodabili, cosi da accontentare le esigenze di ognuno di quelli che decidera' di concedersi un'esperienza nuova e particolare [VIDEO]. Le bambole sono state realizzate dalla Lumidolls che ha indicato il luogo nel quale sara' inaugurata la casa ...

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida si prevede il Tutto esaurito : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Udinese-Juve - effetto Ronaldo : verso il Tutto esaurito : Non finisce mai l'effetto CR7: si allunga oltre la sosta, attraversa l'Emilia e arriva fino in Friuli. Sabato sarà tutto esaurito al Tardini per la sfida tra il Parma e la Juve di Ronaldo e già adesso ...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : Tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Tutto esaurito al corso di difesa per le donne : L'idea del corso è dell'assessore allo Sport Germano Clementi, che spiega: «È stato proposto viste le notizie di frequenti aggressioni violente alle donne in tutta Italia, anche se non nel territorio,...

Voli di rientro da Sicilia verso nord quasi Tutto esaurito. E prezzi altissimi : Teleborsa, - Se la Sardegna invoca più posti in "continuità territoriale" a bordo dei Voli di fine estate che collegano gli scali dell'isola a Roma e Milano, il rientro dalle vacanze estive sembra ...

Parma-Juve - Tardini quasi Tutto esaurito : Sale la febbre per la sfida tra Parma e Juventus in programma allo stadio Tardini il prossimo 1 settembre. Questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti e il circuito telematico ha esaurito i tagliandi riservati al settore ospiti in pochissimi minuti. Restano a disposizione ora solo 2.000 tagliandi del settore curva sud, al costo di 40 euro, che saranno in vendita a partire da domani mattina alle 10. Scontato che anche questi ...

Parma-Juventus - sale l’attesa : si va verso il Tutto esaurito al Tardini : Parma-Juventus biglietti. Si avvicina l’appuntamento con Parma-Juventus, una delle gare più attese della terza giornata di Serie A, in programma sabato 1° settembre alle ore 20.30. Il match è sentitissimo soprattutto da parte dei tifosi ducali che hanno la possibilità dopo diverse stagioni di ospitare nuovamente allo Stado Tardini la Juventus. E questa volta con […] L'articolo Parma-Juventus, sale l’attesa: si va verso il tutto ...