Trump taglia tutti i fondi ai palestinesi

Trump - l'ambiente e la battaglia con la California : In queste ore gli Usa stanno facendo i conti con l'incendio più violento della storia della California. Un inferno di fuoco ha distrutto 114.850 ettari di terreno (un'area grande come Los Angeles) con le autorità che immaginano almeno una settimana di lavoro per domarlo. La disastrosa vicenda ha spinto il Presidente americano ad attaccare la California e le sue "pessime leggi ambientali". Il confronto tra il Presidente e lo stato ...