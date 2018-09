Trovato anziano disperso da giorni | era caduto in un tombino

Montegrotto - Trovato anziano scomparso da giorni/ Ultime notizie : era caduto nel tombino davanti casa : Montegrotto, trovato anziano scomparso da giorni: era caduto nel tombino davanti casa. Le Ultime notizie su Giuseppe Fasanaro: era stato cercato anche in fossi e canali(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Padova - dato per disperso da tre giorni anziano riTrovato in un tombino : Prigioniero in un tombino per tre giorni . È l'incredibile vicenda che ha visto protagonista un 76enne caduto mentre cercava le chiavi. Il fatto è avvenuto a Montegrotto Terme, Padova,: scattato l'...

Trovato senza vita l'anziano scomparso ieri pomeriggio da San Lorenzo Dorsino : SAN Lorenzo Dorsino . E' stato Trovato senza vita nella tarda serata di ieri l'uomo di 89 anni scomparso nel pomeriggio da San Lorenzo Dorsino . La denuncia di scomparsa era arrivata da parte dei ...

Trovato morto anziano scomparso da oltre 5 giorni a Fraine : Chieti - A distanza di cinque giorni è stato rinvenuto privo di vita, in un dirupo profondo oltre 10 metri, Antonio Rossi, il pensionato di 85 anni di Fraine che si era allontanato da casa, dove viveva con la moglie, facendo perdere le sue tracce. Nonostante l'utilizzo di cani molecolari, di droni, di decine e decine di volontari della Protezione civile, oltre che di amici e parenti, solo questa mattina è stato rinvenuto il ...

Pesaro - anziano Trovato morto soffocato : moglie accanto al corpo/ Ultime notizie : omicidio-tentato suicidio? : Pesaro, anziano trovato morto soffocato nel letto: moglie accanto al corpo, viva ma in stato confusionale. Si indaga per omicidio-tentato suicidio, donna ricoverata.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Bari - ladri a casa dell'anziano Trovato morto in via Nicolai : blitz anche nell'appartamento al terzo piano : Doppio tentativo di furto in appartamento questa notte a Bari, al civico 303 di via Nicolai. I ladri, probabilmente della zona, hanno forzato la porta del terrazzo della palazzina e dopo aver oscurato ...

RiTrovato nella roggia l'anziano perso tra Castrezzato e Rovato : Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche di un anziano in campagna, tra Rovato e Castrezzato. L'uomo è stato RitRovato nella roggia. Purtroppo non c'è più niente da fare RitRovato nella roggia Le ...

RiTrovato in buone condizioni anziano scomparso a Falerna : Non si avevano più notizie da ieri pomeriggio di un anziano , R. G. del 1935, residente nel comune di Falerna , CZ, ed affetto da Alzheimer. Il piano di ricerca attivato dall'Ufficio Territoriale del ...

Montagna : a Lusiana Trovato senza vita anziano scomparso da una settimana : Vicenza, 20 lug. (AdnKronos) - È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Giovanni Covolo, 84 anni, di Lusiana (Vi), di cui non si avevano più notizie da quando giovedì scorso, 12 luglio, era stato visto, attorno alle 19, l'ultima volta a Velo diretto verso casa. Le ricerche questa matt

Barletta - anziano ucciso a coltellate in casa. Sospetti sul figlio - Trovato insanguinato : Francesco Stellatelli, 84 anni, è stato ucciso nella sua abitazione. I Sospetti ricadono sul figlio, con il quale avrebbe avuto una violentissima lite.Continua a leggere

Scompare da casa - Trovato cadavere di un anziano : In data odierna i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti in Maierato nei pressi del lago Angitola per ricerca persona scomparsa. Un uomo dell'età di 67 anni di Pizzo Calabro M.C.V.E.

Anziano Trovato morto in casa a distanza di una settimana : Dramma della solitudine a San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dopo che i vicini avevano allertato le forze dell'ordine per lo sgradevole odore proveniente ...