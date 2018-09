Trova 3mila euro per terra e li restituisce alla Polizia

tg24.sky

(Di sabato 1 settembre 2018)pere liÈ accaduto a Roma, in zona Eur. Un uomo, dopo aver prelevato in banca, non si è accorto che il denaro gli era caduto. Le banconote sono state notate da un altro cittadino, che ha avvisato le forze dell'ordine consentendo la restituzione al proprietario