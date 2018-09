Tria tra Fitch | Europa e Mercati Ultime notizie | “Serve scatto d' orgoglio | Italia

Nasce PaTria e Costituzione : 'Vogliamo ricostruire una sinistra di popolo' : Sabato 8 settembre a Roma, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, Nasce una nuova associazione nazionale politico-culturale nell'area della sinistra. Si chiamera' Patria e Costituzione ed è promossa da diverse personalita' fra le quali Stefano Fassina, attuale deputato di Liberi e Uguali [VIDEO]membro di sinistra Italiana e Alfredo D'Attore fra i dirigenti nazionali di Articolo Uno-MDP: i due erano usciti assieme dal PD nell'autunno ...

Tria : allarmismo media distrae mercati : 8.01 I titoli allarmistici di alcuni giornali distraggono i mercati internazionali e portano a pensare "che in Italia ci sia la finanza allegra". Così il ministro dell'Economia, Tria, che ricorda che da 20 anni "l'Italia ha un surplus primario ed è un caso unico in Europa". "E' chiaro che se c'é una campagna in cui si mette in dubbio che uno possa sostenere o pagare gli interessi sul debito, allora può esserci qualche perturbazione", ha detto ...

PediaTria : alleanza Gsk CH – Smile Train per i bimbi con il “labbro leporino” : Gsk Consumer Healthcare sigla un’alleanza a favore dei bimbi con ‘labbro leporino’. L’azienda, leader nel settore della salute orale, annuncia una nuova partnership della durata di 5 anni con Smile Train, organizzazione benefica internazionale dedicata all’infanzia e specializzata nella gestione della labiopalatoschisi. Fornendo formazione e istruzione, Smile Train permette ai medici dei Paesi in cui opera di ...

Tria chiederà all’Europa flessibilità per 10 miliardi. Il traguardo è il deficit sopra l’1 - 5% : Il ministro non intende sforare la soglia del 3 per cento. Spread a 285. Fitch, arriva un outlook negativo per Roma

PaTria e Costituzione per ricostruire una sinistra di popolo : L'8 Settembre 1943, l'Italia, il Governo Badoglio, firmava l'armistizio con le potenze alleate. Quella data è, per una parte della nostra storiografia, per gli storici liberal-conservatori, la "morte della Patria". Per un'altra parte, la parte azionista, cattolico-sociale, socialista e comunista, legata ai protagonisti della Resistenza e dell'offensiva per la Repubblica, l'8 settembre 1943 è stata, invece, la "rinascita della ...

Il medico - dopo le parole del Papa : «L’omosessualità non è una malattia - la psichiaTria non c’entra» : «Una cosa è quando si manifesta da bambino, quando ci sono tante cose che si possono fare con la psichiatria; un’altra cosa è quando si manifesta dopo i vent’anni». Le parole di Papa Francesco sull’omosessualità pronunciate nel volo di ritorno dalla visita in Irlanda non smettono di far discutere e di fare polemica (compresa quella per la scomparsa del termine psichiatria dal resoconto della sala stampa vaticana). Rispondeva a una domanda su che ...

Il comparto beni indusTriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - seduta effervescente per Interpump : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore infrastrutture e impiantistica che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...

Tria a Pechino - l'agenda cinese del ministro tra istituzioni e finanza : Un'altra giornata di intensi impegni a Pechino per il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria: dopo gli incontri istituzionali di ieri con il ministro delle Finanze Liu Kun, che ha invitato in Italia al prossimo Forum Italia-Cina, e i

[L'analisi] La polveriera Libia : rischiamo di perdere anche Tripoli. E il traffico di migranti è diventato una indusTria : ... è un tema fondamentale per noi ma la stabilizzazione della Libia, che passa dalle esportazioni di petrolio, non lo è di meno: senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie ...

Tria tranquillizza i mercati : 'Criticare il 3% è diverso dal dire lo superiamo' : "Criticare il 3% è diverso da dire che lo supereremo' ha tranquillizzato il ministro dell'Economia. Le critiche al rapporto fra deficit pil al 3% sono arrivate anche da chi lo ha inventato, ha detto ...

Barbera contrattacca : “Pochi film di donne? L’indusTria del cinema non ha fiducia in loro” : La prima inaugurazione del Lido, in anticipo sull’apertura della Mostra, domani con il film di Damien Chazelle First Man, riguarda il glorioso passato legato all’Hotel Des Bains dove il presidente Paolo Baratta e il direttore Alberto Barbera hanno dato il via all’esposizione che ripercorre la storia della rassegna dal 1932 a oggi....

La missione di Tria a Pechino : l'incontro con Yi Gang - Banca Centrale Cinese - : PRIMAPRESS, - Pechino - La missione del ministro dell'Economia, Tria in Cina continuerà fino al prossimo primo settembre per incontrare l'omologo Cinese, Liu Kun e il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang. Negli incontri di ieri, Tria ha ...

Lenin - fucili e soldi di plastica. Nel cuore della TransnisTria - la repubblica sovietica che non c’è : Se arrivi fin qui, ci arrivi per il confine. Ed eccolo lì, il confine. Appare dopo una svolta della strada, in una radura aperta nel mezzo di un boschetto di platani. La Transnistria, l’ultima, leggendaria, fantomatica e famigerata repubblica dei Soviet sulla faccia della Terra, sta oltre questa fila di automobili e vecchi camion disciplinatamente ...