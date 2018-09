Tria sulle agenzie di rating | ' Le conviceremo coi fatti'

Tria sulle valutazioni di Fitch : 'Ci saranno azioni' per convincere agenzie rating : 'Tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni' per rassicurare le agenzie di rating. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un incontro con la stampa italiana a Shanghai, commentando la revisione da stabile a negativo dell'outlook sull'Italia da parte dell'agenzia Fitch che ha lasciato ...

[Il retroscena] Gli sconti sulle zanzariere - il whisky esentasse dei diplomatici e i 750 bonus : ecco cosa vuol tagliare Tria : Per i mobili e per gli elettrodomestici, settori in passato decisivi per l'economia italiana, erano previste la bellezza di diciotto agevolazioni diverse. Lavatrici, frigoriferi ecc, altro bonus. E ...

Incidenti montagna : ausTriaca muore sulle Torri del Vajolet : Una giovane austriaca di 25 anni è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio. La donna era di Wals vicino a Salisburgo. L’alpinista stava affrontando la salita assieme a un compagno di cordata. E’ stato lui a dare l’allarme. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i carabinieri e l’assistenza spirituale. L’incidente e’ ...

Tria tiene per sé il boccino sulle banche. 5 Stelle a bocca asciutta : Il fortino di Giovanni Tria in via XX Settembre cresce in altezza e per spessore assumendo giorno dopo giorno le sembianze di una fortezza. In nome di quella continuità con il predecessore Padoan, tanto negata a parole quanto confermata dalle sue iniziali scelte (anche verbali), il ministro dell'Economia interpreta con sempre maggiore familiarità il ruolo di rassicurante pontiere tra le audaci promesse dei suoi compagni di Governo, ...

Spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...

Triangolo delle Bermuda - nuova ipotesi sulle sparizioni : colpa di onde alte 30 metri : Sembra che gli scienziati della University of Southampton, nel Regno Unito, abbiano dimostrato con una simulazione, la reale causa del gran numero di sparizioni che nel corso degli anni sono avvenute nel Triangolo delle Bermuda: si contano addirittura 75 aerei ed un centinaio di imbarcazioni che, dopo essere passati nel tratto di oceano Atlantico largo circa 500.000 chilometri situato tra l’isola britannica Bermuda, la Florida e l’isola ...

Rai - accordo sulle nomine : Tria indica Salini come ad. Foa sarà presidente : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Rai - accordo sulle nomine : Tria indica Salini come ad. Foa consigliere di amministrazione : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...

Salta il vertice sulle nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Governo nel caos sulle nomine. Vertice convocato e sconvocato nel giro di un'ora. Tria tiene il punto su Scannapieco a Cdp : Il padrone di casa aveva messo a disposizione la location che conta e le migliori intenzioni nonostante l'ingrato e complicato compito del mediatore. Ma gli invitati non si sono presentati. Ufficialmente per impegni già presi, ma dietro il Vertice sulle nomine convocato e sconvocato dal premier Conte nel giro di un'ora, ci sono distanze e screzi che sanciscono lo stallo totale e lo scontro, ancora incandescente, tra Salvini, Di Maio e il ...

Lite al telefono Giorgetti-Tria Vertice convocato e poi annullato Governo - ancora caos sulle nomine : caos nel Governo e nella maggioranza sulle nomine. Tanto che - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ci sarebbe stata una telefonata definitva "non troppo cordiale" tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria Segui su affaritaliani.it

Governo con i nervi scoperti : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle nomine in Cdp : Tensioni sui vertici della Cassa depositi e prestiti, le due forze di Governo accusano il ministro di volersi imporre. E alla fine è fumata nera. Altro elemento di scontro è la legittima difesa: Bonafede fa muro.

Iran - esperto : il divieto sulle importazioni farà crescere l'indusTria nazionale - : Il parlamento Iraniano ha deciso di vietare l'importazione di oltre un migliaio di prodotti dall'estero. Le ragioni di tale decisione e le possibili conseguenze per l'economia nazionale le ha spiegate a Sputnik Mohammad Mohammad Pour Omran, direttore del Dipartimento del Commercio, dell'industria e delle Miniere della provincia di Mazandaran. "La lista include ...