Tria rassicura i mercati | dopo l' allarme di Fitch | rispetteremo impegni con l' Ue

Conti pubblici - Tria rassicura : Convinceremo le agenzie di rating con i fatti : Teleborsa, - "Tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni" per convincere le agenzie di rating: così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso di un incontro con la stampa italiana a Shanghai, a chi lo incalzava sulla revisione, da stabile a negativo, dell'outlook sul debito italiano operato dall'agenzia ...

Tria RESPINGE LE VALUTAZIONI DI FITCH/ Ultime notizie : "Presto azioni per rassicurare agenzie di rating" : TRIA gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Tria rassicura investitori : 'Italia affidabile - ancorata all'euro' : Tocca ancora una volta al ministro dell'Economia fare da mediatore tra il governo e gli investitori stranieri. Con l'obiettivo di rassicurare banche e fondi sovrani cinesi dopo le uscite euro scettiche dei due vice premier del governo, ...

Tria in Cina porta a casa diverse commesse e rassicura finanzieri su permanenza Italia nell'Euro : Prosegue il viaggio del Ministro dell'Economia Giovanni Tria in Cina, entrato nel vivo con una serie di incontri con la comunità finanziaria cinese, in particolare il Fondo per la Via della Seta

Di Maio tocca il tabù del 3%. Tria rassicura - ma mercati nervosi : Ecco perchè il ministro dell'Economia si dice sicuro che non si supererà il 3% di deficit/Pil: il rispetto di questo rapporto - ricorda - è stato criticato anche da chi lo ha inventato 'ma questo è ...

Tria dalla Cina rassicura su spread e deficit : Tria, alla sua prima visita al di fuori dell'Unione Europea da quando è ministro dell'Economia, ha invitato anche il suo omologo cinese a vistare l'Italia in occasione della prossima edizione del ...

Il ministro Tria da Pechino rassicura : 'lo spread non aumenterà' : Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un messaggio rassicurante a oltre quaranta rappresentanti della comunità d'affari italiana incontrati a Pechino. Tria ha menzionato lo spread, affermando che tornerà ...

Tria rassicura Salvini : "Grande piano per le infrastrutture - senza vincoli di bilancio" : vincoli di bilancio non possono fermare un indispensabile intervento di investimenti pubblici infrastrutturali in Italia. Questo il messaggio con Giovanni Tria rassicura quanti nel Governo, a cominciare da Matteo Salvini, hanno criticato le gestioni del passato, quando si diceva che non c'erano i soldi per fare manutenzione sulle opere, e ha avvisato l'Europa che non potranno impedire al Governo di spendere per la sicurezza degli italiani."Di ...

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Governo rassicura su impegno calo debito. Intanto Tria prepara viaggio in Cina per attirare interesse sui Btp : Il Governo cerca di tamponare le tensioni sui Btp. In un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . I quattro hanno concordato un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la ...

Mercato positivo - Tria rassicura su manovra e su euro - spread scende : Performance positiva per i Btp che beneficiano delle rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla sostenibilità della prossima manovra, nel giorno in cui si tiene la nuova riunione di governo sulla legge di Bilancio prima della pausa estiva delle Camere.

Flat tax e reddito di cittadinanza - Tria rassicura ma percorso in salita : Il sottosegretario leghista Giorgetti chiarisce: 'Ci saranno nei termini in cui sarà possibile introdurli, entrambe le misure o nessuna delle due'. Mentre Bruxelles rimane in attesa i mercati danno ...

