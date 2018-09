Tria | ma di che parli?

Il piano di Giorgetti che piace a Tria : "Sforare il 3% per le opere pubbliche" : La terza via del sottosegretario leghista per frenare le ambizioni di spesa dei 5 Stelle: soldi dall'Ue per le emergenze. Scontro Lega-Movimento sul taglio delle pensioni d'oro. Di Maio minaccia: ...

Di Maio : piena fiducia in Tria. «Un attacco speculativo sarebbe solo per ragioni politiche» : «Se dovesse esserci un attacco speculativo, sarebbe per ragioni politiche, perché sul piano economico siamo molto tranquilli, da settembre presenteremo la nostra roadmap per sviluppare l'economia e le nostre riforme che accompagneranno la legge di

Il comparto beni indusTriali a Milano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - seduta effervescente per Interpump : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore infrastrutture e impiantistica che evidenzia un andamento poco migliore dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...

Tria frena sul 3% : 'Giusto criticarlo - ma è diverso dire che lo supereremo' : Il ministro dell'Economia, dalla Cina, prova a mitigare il clima con l'Ue sulla manovra e rassicurando anche sulle fluttuazioni dello spread: 'Nei prossimi mesi ci sarà un rientro' -

[L'analisi] La polveriera Libia : rischiamo di perdere anche Tripoli. E il traffico di migranti è diventato una indusTria : ... è un tema fondamentale per noi ma la stabilizzazione della Libia, che passa dalle esportazioni di petrolio, non lo è di meno: senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie ...

Tria a Di Maio : "Deficit/ PIL del 3% criticato anche da chi lo ha inventato. Superarlo? Non è detto" : ... è entrato in una fase di discesa e il Governo si è impegnato davanti al parlamento a farlo scendere ancora", ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ritengo che si tratti di una fase momentanea di ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Il tetto del 3% criticato pure da chi lo inventò - ma diverso è dire che lo supereremo” : Il rispetto del rapporto deficit Pil al 3% “è stato criticato anche da chi lo ha inventato, ma è molto diverso dal dire che lo supereremo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa presso l’ambasciata italiana in Cina, ha commentato le parole del vicepremier M5s Luigi Di Maio. Quest’ultimo infatti, in un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che vuole ...

Figli gay - polemiche per una frase del Papa : “Da bambini si può provare con la psichiaTria” : polemiche per una frase di Papa Francesco pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dall’Irlanda. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore con un Figlio gay, nell'ambito di un discorso ampio in cui ha parlato anche di accoglienza, Bergoglio ha affermato: “Se si manifesta da bambini, ci sono tante cosa da fare con la psichiatria”.Continua a leggere

Lenin - fucili e soldi di plastica. Nel cuore della TransnisTria - la repubblica sovietica che non c’è : Se arrivi fin qui, ci arrivi per il confine. Ed eccolo lì, il confine. Appare dopo una svolta della strada, in una radura aperta nel mezzo di un boschetto di platani. La Transnistria, l’ultima, leggendaria, fantomatica e famigerata repubblica dei Soviet sulla faccia della Terra, sta oltre questa fila di automobili e vecchi camion disciplinatamente ...

Tria dice che non è a Pechino per vendere Btp : Roma. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato dal quotidiano cinese “Guangming Daily”, ha illustrato gli obiettivi della sua visita a Pechino, la prima fuori da un paese dell’Unione europea: “L’obiettivo della missione in Cina è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti economici t

Islam : Tar Lombardia - capannone indusTriale non può essere usato come moschea : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di un'associazione culturale Islamica per l'utilizzo di un capannone come moschea a Cantù, in provincia di Como. L'amministrazione comunale di Cantù aveva emanato un provvedimento, vietandone l'uso come luogo di culto, e il

L’incertezza che aiuta l’indusTria manifatturiera : aiutare la produzione manifatturiera europea a mantenersi competitiva sul mercato mondiale grazie a misurazioni che tengano conto di un elemento chiave: L’incertezza di misura. Questo l’obiettivo di EUCoM, nuovo progetto di ricerca coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) e finanziato da EURAMET, l’associazione costituita dagli Istituti metrologici europei. Può apparire sorprendente, ma il risultato di una misura ...

Individuati i turisti che hanno fatto il bagno all'Altare della PaTria : Individuati i turisti che hanno fatto il bagno all'Altare della Patria Si tratta di un gruppo di giovani inglesi e spagnoli che si sono immersi nudi nella fontana del Vittoriano a Roma. Sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere dei negozi e delle vie del centro Parole chiave: ...