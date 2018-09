Tria L' Italia non è il paese della finanza allegra Ultime notizie

Italia - Fitch conferma il rating a BBB<br>Il Ministro Tria : "Parleranno i fatti" : Il rating sovrano dell'Italia è stato confermato da Ficth a BBB (livello medio basso) con outlook, cioè la prospettiva di medio periodo, che è però passato da "stabile" a "negativo". Il giudizio dell'agenzia di rating, arrivato nella tarda serata di ieri a mercati ormai chiusi, parla chiaro: il debito pubblico dell'Italia resterà molto elevato e il Paese sarà "più esposto a potenziali shock".Tra le criticità sottolineate da Fitch troviamo la ...

Il piano economico di Tria per l'Italia in 5 punti : Fisco, investimenti, reddito di cittadinanza, spesa pubblica, pensioni. In che direzione sta andando il Ministro dell'Economia

Tria chiede uno scatto d'orgoglio : «L'Italia non è il Paese della finanza allegra» : Appare tranquillo, quasi sollevato il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo che Fitch non ha abbassato il rating BBB dell'Italia, pur portando da stabile a negativo l'outlook. «Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di ...

Moscovici promuove Tria ma chiede all'Italia di correggere i conti nel 2019 : "Saremo costruttivi nelle discussioni sul bilancio, nonostante il tono in alcuni casi scortese verso di noi. Ma una correzione strutturale corposa per i conti 2019 sarà necessaria". Lo afferma il commissario Ue agli Affari monetari Pierre Moscovici, in un'intervista in apertura del Sole 24 Ore in cui conferma il giudizio positivo sul ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Un interlocutore serio e ragionevole"."L'Italia non può ...

Moscovici : «Toni ostili dall’Italia ma saremo costruttivi sui conti. Bene Tria» : In un’intervista esclusiva al Sole 24 Ore oggi in edicola, il commissario europeo agli Affari Economici spiega che all’Italia sono già state fatte concessioni sul deficit. E avverte: «Non posso escludere totalmente che in Italia alcuni esponenti del governo vogliano uscire dall’euro» ...

Giovanni Tria in missione in Cina : il ministro doveva salvare l'Italia - quanti milioni ha perso : La missione in Cina del ministro dell' Economia Giovanni Tria e del vicedirettore di Bankitalia Fabio Panetta ha prodotto effetti importanti a livello dei titoli del debito pubblico. Peccato che non siano i nostri ma quelli emessi dall' ex ...

Tria rassicura investitori : 'Italia affidabile - ancorata all'euro' : Tocca ancora una volta al ministro dell'Economia fare da mediatore tra il governo e gli investitori stranieri. Con l'obiettivo di rassicurare banche e fondi sovrani cinesi dopo le uscite euro scettiche dei due vice premier del governo, ...

Tria in Cina porta a casa diverse commesse e rassicura finanzieri su permanenza Italia nell'Euro : Prosegue il viaggio del Ministro dell'Economia Giovanni Tria in Cina, entrato nel vivo con una serie di incontri con la comunità finanziaria cinese, in particolare il Fondo per la Via della Seta

Cina-Italia : ministro Tria assiste a firma accordi economici durante la visita a Pechino : Pechino, 30 ago 08:27 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, in visita ufficiale a Pechino, ha firmato una serie di importanti accordi economici... , Cip,

Tria : Italia - piena integrazione in euro : 19.34 L'Italia è un Paese affidabile: ha già adottato misure in tal senso e altre ne prenderà all'insegna della stabilità. Il ministro dell'Economia Tria ha tracciato un quadro ben definito e rassicurante del nostro Paese agli investitori cinesi nella giornata d'incontri con le banche e i grandi fondi sovrani già legati all'Italia. ...

