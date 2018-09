Tria : convinceremo le agenzie di rating con i fatti : ... ma non ha mai ricevuto o richiesto un solo euro a sostegno delle proprie finanze', ha aggiunto il ministro dell'Economia Tria . Queste cose 'le abbiamo spiegate anche ai nostri interlocutori cinesi e ...

Tria : 'Convinceremo le agenzie di rating con azioni concrete' - : "Allarmismo dei giornali distrae i mercati - ha detto il ministro dell'Economia - In Italia non c'è finanza allegra"

Rating - Tria : li convinceremo con azioni : 6.10 "Vedo in questo mantenimento del Rating, come è stato per il rinvio del giudizio da parte di Moody's, che le agenzie di Rating stanno aspettando le azioni del governo". Così il ministro dell'Economia, Tria, circa la conferma di Ficth del Rating a BBB,con revisione dell'outlook da "stabile" a "negativo". Le agenzie hanno "correttamente sospeso il giudizio", ha detto Tria incontrando i giornalisti a Shanghai. Con i prossimi documenti ...