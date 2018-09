I titoli allarmistici di alcuni giornali distraggono i mercati internazionali e portano a pensare "che in Italia ci sia la finanza allegra". Così il ministro dell'Economia, Tria, che ricorda che da 20 anni "l'Italia ha un surplus primario ed è un caso unico in Europa". "E' chiaro che se c'é una campagna in cui si mette in dubbio che uno possa sostenere o pagare gli interessi sul debito, allora può esserci qualche perturbazione", ha detto Tria. Ciò finirà con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza,ha aggiunto(Di sabato 1 settembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tria allarmismo