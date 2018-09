Treu ora forza la mano | Via pensioni anticipate

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Il presidente del Cnel, Tizianoentra nel dibattito sullee chiede che venga eliminata la possibilità di poter lasciare in anticipo il lavoro: "Cancellare leperché sono un'ingiustizia". Di fattocita anche le parole di Carlo Azeglio Ciampi che aveva definito le"un furto perché si prendeva più di quanto versato". Il suo è un intervento duro che mette nel mirino chi mira ad una uscita in anticipo dalla pensione: "Le attuali uscite pervanno abolite".Ma a tenere banco in questi giorni è anche la riforma delleannunciata dal governo e soprattutto dall'ala grillina che mette nel mirino gli assegni d'oro. Peri tagli non sono costituzionalmente difendibili ma apre alla possibilità di un contributo di solidarietà chiudendo completamente le porte ad un ricalcolo dell'assegno in base a quanto versato. ...