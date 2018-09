Tre punti rilanciano l’Inter di Spalletti

Il Manchester City non sbaglia - Tre punti preziosi contro il Newcastle : Dopo il pareggio contro il Wolves torna al successo il Manchester City, vittoria davanti al pubblico amico e dieci punti in classifica dietro Liverpool e Chelsea. La partita si conclude sul punteggio di 2-1, determinanti le reti di Sterling e Walker, per gli ospiti inutile la rete del momentaneo pareggio di Yedlin. Tre punti per la squadra di Guardiola che però per il momento non sembra al massimo della forma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

BLOG. Sfide globali per il sistema economico Trentino. Spunti per una politica economica territoriale. Parte 2 : La scienza è altamente trasferibile e produce spillover che vanno al di là dei confini regionali e nazionali. La globalizzazione recente è legata alla possibilità di muovere non solo i beni, ma ...

Velázquez carica la squadra : "A Firenze per i Tre punti" : Abbottonato come sempre, quasi scontato. Julio Velazquez non scioglie un dubbio sull'Udinese che domani, ore 18, si presenterà al Franchi a Firenze per cercare di sfatare il tabù Fiorentina che ...

Atalanta - Gasperini - rinnovo al 2021 e orgoglio : "Tre punti per ripartire" : 'Dopo Copenaghen credevo avessero cambiato idea - dice sorridendo -. 'Sono felice, c'è soddisfazione da parte di tutti'. La notizia di giornata è il rinnovo fino al 2021, con opzione per un altro anno,...

Sfide globali per il sistema economico Trentino. Spunti per una politica economica territoriale. Parte 2 : Lo sviluppo di lavoro ad alta qualificazione può essere promosso, ma deve essere sostenuto da un miglioramento dell' attrattività di una economia , e una società locale per lavoratori di quel tipo, . ...

Il Milan manda al tappeto la Roma al 95' : Cutrone regala i Tre punti ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso castiga la Roma di Eusebio Di Francesco proprio all'ultimo respiro: i rossoneri vincono una partita fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. I gol che hanno deciso la ...

Lo spread vola olTre i 290 punti : Milano, 31 ago., askanews, - Le pressioni sulla Turchia e sull'Argentina e le tensioni sul commercio mondiale mettono ko Piazza Affari e le Borse europee. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha ...

Vuelta a España 2018 - le alTre classifiche. Elia Viviani sale in seconda posizione in quella a punti : Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della sesta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia alla combinata che a quella a punti, in cui il nostro Elia Viviani, grazie al terzo posto odierno, sale in seconda posizione a sette punti di distacco. Lo spagnolo Luis Angel Mate guadagna invece altri punti nella classifica dei GPM e rafforza ulteriormente la leadership nella maglia a ...

