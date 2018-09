Travolge vicini più volte con l' auto | un morto e 7 feriti

Catania - Travolge i vicini di casa con l'auto e scappa : un morto e 7 feriti | Strage sfiorata : Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove un uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo e gli altri vicini di casa

Catania - Travolge più volte i vicini con l’auto e fugge : un morto e 7 feriti. Il pm : “Gesto volontario - ipotesi tentata strage” : Ha travolto più volte con la sua Fiat Punto i vicini di casa seduti lungo una strada chiusa – uccidendone una e ferendone 7 – e poi è fuggito. E’ caccia all’uomo a Palagonia, in provincia di Catania: i carabinieri stanno battendo le campagne della zona con numerosi posti di blocco. La Procura ipotizza la tentata strage. Il movente sarebbero vecchie liti di vicinato, per le quali l’uomo in passato era stato anche ...

Travolge i vicini con l'auto - un morto e sette feriti nel catanese : Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un vicino di casa. È accaduto la notte scorsa a Palagonia, nel catanese. Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando il 52enne, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla sua Fiat Punto e volontariamente le ha ...

