Travolge vicini per vecchie ruggini | un morto e sette feriti

(Di sabato 1 settembre 2018) I carabinieri in Sicilia sono alla ricerca di un 52enne di Palagonia, nel Catanese, che ieri sera a bordo della sua Fiat Punto ha travolto un'intera famiglia in una strada senza sbocco del paese. Secondo i militari dell'Arma, l'apparente incidente stradale sarebbe stato provocato volontariamente per contrasti che l'uomo al volante aveva con i propridi casa. Tra questi Maria Napoli, la donna di 87 anni che ha perso la vita nel violento impatto. Il bilancio dell'incidente èpesante; oltre alla donna morta, altrepersone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando l'uomo perdi vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. È in corso una battuta dei carabinieri anche con ...