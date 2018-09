Travolge i vicini con l' auto | un morto e sette feriti nel catanese

huffingtonpost

(Di sabato 1 settembre 2018) Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altrepersone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'da un vicino di casa. È accaduto la notte scorsa a Palagonia, nel. Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando il 52enne, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla sua Fiat Punto e volontariamente le ha più volte travolte, per poi fuggire a tutta velocità. È in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.Isono stati ricoverati in vari ospedali a Caltagirone, Militello e Catania. Uno deiè ricoverato con la prognosi riservata. Le vittime si trovavano in via Savona quando l'investitore le ha travolte con l'. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco per fermare il ...