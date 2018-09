TRAPANI | ARRESTATI DAI CARABINIERI I FRATELLI DELLA DROGA

Migranti - nave Diciotti in porto a TRAPANI : in due verso la denuncia. E Salvini insiste : «Vanno arrestati» : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 Migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei Migranti a bordo per minacce e violenza privata

MIGRANTI - POLIZIA A BORDO DELLA DICIOTTI : DIROTTATORI ARRESTATI?/ Ultime notizie - slitta sbarco a TRAPANI : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti DIROTTATORI". Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Migranti - la nave Diciotti sbarcherà a TRAPANI. Salvini : "I delinquenti devono essere arrestati" : 11.55 - La nave Diciotti arriverà al porto di Trapani nel primi pomeriggio di oggi, ma lo sbarco dei Migranti non dovrebbe avvenire immediatamente. Salvini continua a chiedere garanzie e c'è ancora qualche ora per organizzare il tutto.11.30 - La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto ieri l'autorizzazione a sbarcare in Italia con i 66 Migranti che sta trasportando, soccorsi dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa - di ...