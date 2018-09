Tra sentenze e voto europeo Lega e M5s guardano al futuro

Diplomati magisTrale - ultim’ora : rinvio delle sentenze di merito : Per i Diplomati magistrale, una buona notizia arriva dagli avvocati che hanno prodotto i ricorsi relativi all’inserimento nelle Gae. Il decreto dignità ha disposto la dilatazione del termine a 120 giorni per le esecuzioni dei procedimenti amministrativi relative alla conclusione negativa del contenzioso in atto con l’amministrazione. Contrariamente alle attese il timing non scatterà immediatamente. […] L'articolo Diplomati ...

Diplomati magisTrali - Bussetti spegne le speranze di migliaia di docenti : “Le sentenze vanno rispettate. No eccezioni” : “Le sentenze pronunciate in nome del popolo italiano vanno rispettate senza eccezioni”. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spegne la speranza dei Diplomati magistrali. Il nuovo inquilino di viale Trastevere, oggi pomeriggio, 11 luglio, ha presentato alle commissioni Istruzione congiunte di Senato e Camera gli impegni che prenderà col mondo della scuola. Nessun ribaltone. Nessuna rottamazione. Anzi Bussetti è stato chiaro: “La scuola e ...

Sergio Mattarella riceverà Matteo Salvini lunedì : 'Ma non per parlare di magisTratura e sentenze' : E alla fine Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini , come chiesto a gran voce dal leader della Lega. L'ufficialità dell'incontro è arrivata con una nota diffusa dall'ufficio stampa del Quirinale, ...

Sentenze pilotate - arrestato ex giudice amminisTrativo : E' stato arrestato per corruzione dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina, Giuseppe Mineo, ex magistrato già in servizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione ...