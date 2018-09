Tra Assayas e Welles | due film per pochi intimi

ilgiornale

: RT @sentieriselvagg: Non-Fiction o Doubles vies? Il sublime scarto tra il titolo internazionale e il titolo francese del nuovo film di Oliv… - RendezVousPress : RT @sentieriselvagg: Non-Fiction o Doubles vies? Il sublime scarto tra il titolo internazionale e il titolo francese del nuovo film di Oliv… - bookciakmagazin : Editori e scrittori nella ronde comica di Assayas. Segreti e bugie tra le lenzuola - fmolossi : A #Venezia75 è stato il giorno di #LadyGaga : bella la chimica tra lei e Cooper ma il film è di scrittura frettolos… -

(Di sabato 1 settembre 2018) nostro inviato a Venezia Ci sono giorni in cui al Lido servirebbe una doppia vita. Una per seguire iper tutti ieri quello 'di genere' dei fratelli Coen e quello superpop con Lady Gaga. E una per ...