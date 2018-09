Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre | sarà l’ultimo episodio in onda prima della

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Anticipazioni episodio del 18 agosto : Blue Bloods 8 su Rai2 andrà di nuovo in pausa. Dopo l'episodio di stasera, 18 agosto, a quanto pare la serie subirà l'ennesimo stop alla programmazione, per poi Tornare a data da destinarsi. La scorsa settimana lo show con Tom Selleck non è andato in onda perché la fascia oraria era occupata dagli Europei di atletica. Stando alla guida TV, stasera verrà trasmesso l'episodio 8x15, più volte rimandato, dal titolo "Eredità/Questione di ...

Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda l’11 agosto per gli Europei di Glasgow 2018 - quando riTorna la serie? : Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda stasera 11 agosto. Come accaduto ieri con Elementary, anche la serie crime si prende una pausa per lasciare il posto agli Europei di atletica di Glasgow/Berlino 2018. Come vi avevamo anticipato, il doppio episodio dello show non sarà trasmesso né stasera e né domani sera. quando ritorna quindi Blue Bloods 8 su Rai2? Stando alla guida tv, la serie andrà in onda con i nuovi episodi il 18 agosto. La scorsa ...

Torna l'allarme Blue Whale - 20enne trovata con tagli al braccio : si indaga per istigazione al suicidio : Torna l'allarme Blue Whale, il gioco social che ha già fatto alcune vittime. I carabinieri di Brindisi hanno denunciato a piede libero un giovane di 24 anni di Latiano nell'ambito di una indagine sul ...

DIARIO USA/ Disperati e senza blues - l'America Torna indietro : 12 morti, 75 persone ferite. Tra quelli che hanno perso la vita, un bambino. Questo è il bollettino di guerra di Chicago, Illinois, nel weekend appena trascorso. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:08:00 GMT)MIGRANTI USA/ Bambini separati dalle famiglie: è ora di rimettere insieme politica e cuore, di R. ManiscalcoDIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tutti, di R. Maniscalco

Torna in Shades Of Blue con la seconda stagione su Canale 5 : ecco quando : Shades Of Blue la serie tv americana con protagonista la bellissima e affascinante Jennifer Lopez sta per approdare nuovamente sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset. Shades Of Blue, da lunedì 30 luglio su Canale 5 in seconda serata la seconda stagione La scorsa estate dopo anni di soap spagnole era approdata su Canale 5 in prima serata una serie tv americana: Shades of Blue. Trama avvincente, adrenalinica, accattivante, ricca di colpi di scena, ...