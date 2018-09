Torino | Mazzarri prepara il cambio di modulo | pronto Zaza

Torino - Ansaldi out contro la Spal - Baselli quasi : Mazzarri conferma Ola Aina e Soriano : Il Torino cerca ancora la prima vittoria in campionato, che al prossimo turno oppone la Spal ai granata guidati da Walter Mazzarri. Per la sfida contro gli emiliani il tecnico di San Vincenzo dovrà rinunciare ad Ansaldi, già assente per squalifica nella prima giornata: il laterale, che ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, sarà assente per almeno 40 giorni. quasi sicuramente mancherà anche Baselli, che ancora ...

Torino - perchè non schierare il 3-4-1-2? Le soluzioni per Mazzarri : Il Torino è reduce dall’importante rimonta sul campo dell’Inter, pareggio con il risultato di 2-2 che ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di muovere la classifica. Adesso match davanti al pubblico amico contro la Spal, i granata devono trovare ad ogni costo il primo successo della stagione. Il Torino può contare su importanti soluzioni in ogni reparto ma Mazzarri deve riuscire a sfruttare tutto il potenziale offensivo, ...

Torino - Meité ha già conquistato tutti : il duttile centrocampista è un punto fermo nelle idee di Mazzarri [VIDEO] : È arrivato in estate dopo aver disputato un’ottima seconda metà di stagione al Bordeaux, ceduto in prestito dal Monaco, ma Meité è già entrato nei cuori dei tifosi del Torino. La quantità messa al servizio dei compagni nella gara di San Siro contro l’Inter non è passata inosservata, così come alcuni sprazzi di qualità (Perisic ne sa qualcosa). Il classe 1994 ha conquistato la piazza, come si può notare dal video in cui il ...

Torino - Mazzarri : 'Inter - meritavamo la vittoria' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , parla a Sport Mediaset dopo il pareggio a San Siro: 'Mi sono arrabbiato tra il primo e il secondo tempo, poi la squadra ha reagito e ha giocato come piace a noi. Siamo stati veementi e bravi a pareggiare e ...

Torino - tutti i dubbi di Mazzarri sulla coppia Zaza-Belotti : Ottima prestazione per il Torino che sul campo dell’Inter ha conquistato un punto prezioso, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito dell’Inter, ci rubavano palla e ci anticipavano anche fisicamente. Siamo partiti male in troppi: avevo detto di ripartire dal secondo tempo fatto contro la Roma, ma abbiamo buttato un tempo. ...

Torino - Mazzarri : "Partiti male - poi ci siamo guardati negli occhi..." : Stanco ma soddisfatto e, soprattutto, orgoglioso. È un Walter Mazzarri che dopo la grande rimonta a San Siro spende parole d'elogio per la sua squadra, "premiata da una grande ripresa, come d'altra ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all'11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all’11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di campionato. Il ritorno di Mazzarri a San Siro, dove non ha brillato affatto ai tempi dei nerazzurri. Diversi gli spunti in merito alle formazioni che si affronteranno. Spalletti deve decidere se affidarsi a Nainggolan dal primo minuto di gioco, ...

Mazzarri - Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..." : Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli indisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...

Probabili formazioni / Inter Torino : le alternative per Mazzarri. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Torino: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Torino - Mazzarri : "Baselli non ci sarà. Zaza e Soriano ancora non al top" : Alla vigilia della partita contro l'Inter il tecnico granata chiede ai suoi la prestazione vista contro la Roma

Torino - lo strano intreccio in uscita : Ljajic - Iago e le scelte di Mazzarri : Torino alle prese con il mercato in uscita, sino alla fine di agosto ci sarà quasi certamente una cessione in attacco Il Torino sta vivendo un momento di incertezza in merito al mercato in uscita. Dopo lo sfogo di Iago a seguito della gara contro la Roma, sembrava essere proprio il mancino il primo indiziato a lasciare i granata, date anche le tante offerte pervenute dalla Spagna. Mazzarri però sembra essersi opposto a tale soluzione ed ...