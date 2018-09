Terremoto | via libera alla ricostruzione del primo condominio ad Amatrice

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

Terremoto Centro Italia : al via lo smontaggio della cella campanaria della torre civica di Norcia : Proseguono a Norcia le operazioni per la messa in sicurezza della torre civica, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia. Il direttore dei lavori ha spiegato che oggi inizia “lo smontaggio controllato della cella campanaria per ricostruirla con i pezzi originali“, “rimuoveremo prima i coppi della copertura e man mano scenderemo catalogando tutti i diversi materiali, per poi recuperare quelli utili per la ...

Terremoto Centro Italia : a due anni da sisma ricostruzione avviata in Umbria : “Dobbiamo mettere tutta l’attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalita’, ma anche della qualita’, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini“, ha dichiarato oggi a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a due anni dalla prima scossa ...

Terremoto Campobasso : al via i controlli sugli edifici scolastici : In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, al via a Campobasso i controlli sulle scuole di competenza del Comune “anche alla luce degli recenti eventi sismici”. Il provvedimento di Palazzo San Giorgio e’ finalizzato al controllo dello stato manutentivo di elementi e strutture e di tutti i servizi di rete. Particolare attenzione verra’ posta, si legge in un documento dell’Amministrazione comunale, a: ...

Terremoto Molise - viabilità : verifiche lungo la SS647 : Proseguono le verifiche e gli approfondimenti da parte di Anas lungo la SS647 ‘Fondo Valle del Biferno‘ (Campobasso), chiusa al traffico in via precauzionale dalla notte del 17 agosto tra il km 47,600 ed il km 63,400, a seguito delle scosse di Terremoto che hanno colpito il Molise. Allo stato attuale, l’azienda, in costante contatto con Prefettura ed Enti Locali, sta eseguendo rilievi di dettaglio con strumentazione specialistica e ...

Terremoto Molise e viabilità - il sindaco di Guardialfiera : “Siamo isolati da diversi giorni” : A seguito delle scosse di Terremoto verificatesi in Molise, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi ha spiegato: “Siamo isolati da diversi giorni per quanto riguarda la viabilità. Ho sollecitato il Presidente della Regione Molise Toma ed il Presidente della Provincia Battista a sistemare la ex Bifernina, la SP73 almeno per la viabilità locale“, ha riferito all’ANSA. Il primo cittadino oggi ha firmato tre ordinanze di ...

Terremoto Centro Italia : torre civica di Norcia - lo smontaggio al via dal 27 agosto : Avranno inizio il 27 agosto le operazioni di smontaggio della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia: successivamente si darà il via alla fase della ricostruzione della stessa struttura che procederà assieme al recupero dell’intero municipio, inagibile dal 24 agosto 2016. Oggi, in piazza San Benedetto, presso il palazzo comunale, è possibile ammirare la gigantografia in cui è riprodotta la torre ...

Terremoto Molise : al via i controlli sui viadotti che sovrastano la diga del Liscione : A seguito delle forti scosse di Terremoto rilevate in Molise, si procederà oggi alle verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l’invaso artificiale della diga del Liscione sulla SS647 Bifernina, nella zona di Guardialfiera (Campobasso): lo ha dichiarato all’ANSA l’ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. I controlli saranno eseguiti dall’Anas: l ...

[Il reportage] Viaggio nelle notti da incubo del Molise che ha paura dei crolli per il Terremoto : Seconda notte trascorsa all'aperto per molti cittadini molisani dopo l'incubo del terremoto. Si dorme nelle tende allestite dalla Protezione civile. Molti anche quelli che hanno deciso di passare la ...

Terremoto Molise : domani al via le verifiche sui ponti della diga del Liscione : Inizieranno domani 18 agosto le verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l’invaso artificiale della diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina, nei pressi di Guardialfiera (Campobasso). I controlli verranno eseguiti dall’Anas attraverso una piattaforma speciale ‘by bridge’ che permette di verificare le condizioni della parte sottostante le campate dei ponti e della sede stradale. Lo ha riferito ...

Terremoto Molise - 50 ponti sotto osservazione : la Provincia di Chieti avvia i controlli : “Saranno controllati e ispezionati i ponti stradali di competenza della Provincia di Chieti, una cinquantina. Il dirigente Carlo Cristini ha richiamato dalle ferie il personale del settore Lavori pubblici e Viabilità“. Lo ha annunciato il presidente dell’Ente Mario Pupillo facendo il punto della situazione a Lanciano dopo il Terremoto di ieri in Molise. Pupillo, accanto agli ingegneri Paola Campitelli e Nicola Pasquini, ha ...

Terremoto Molise - Provincia : istituti scolastici chiusi in via precauzionale in alcuni Comuni : In riferimento alla sequenza sismica che ha interessato il Molise nella serata di ieri, il presidente della Provincia di Campobasso ha chiesto in via precauzionale e temporanea, ai sindaci di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia la chiusura degli istituti scolastici di competenza Provinciale: il provvedimento riguarda il personale tecnico e amministrativo in servizio anche nel periodo estivo. L'articolo Terremoto ...

Terremoto in Molise - chiuso ponte per Val di Sangro Su Sp 111 da Lanciano in via precauziole : Chieti - Dalla mezzanotte è chiuso in via precauzionale, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti), una delle zone industriali più densamente popolate del centro-sud. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Chieti d'intesa con la Provincia, a seguito delle scosse di Terremoto di ieri sera in Molise. Controlli tecnici sono in atto per ...

Terremoto Molise : chiuso in via precauzionale ponte sul fiume Sangro : A seguito della sequenza sismica in Molise, in via precauzionale, dalla mezzanotte è chiuso, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti): il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Chieti d’intesa con la Provincia. In atto controlli tecnici per verificare le condizioni del ponte. Il traffico è stato deviato sulla vicina strada Pedemontana. L'articolo ...