Terremoto | nuova scossa in Centro Italia | paura tra Lazio e Abruzzo MAPPE e DATI

Terremoto : consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino : Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati. L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento ...

Nuova Caledonia - Terremoto magnitudo 6.7 : ROMA, 29 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 14:51 ora locale , le 5:51 in Italia, in mare tra la Nuova Caledonia e le Vanuatu, nell'oceano Pacifico ...

Terremoto tra Nuova Caledonia e Vanuatu : osservate “piccole onde di tsunami” : Un Terremoto di magnitudo 7.1 (dati USGS) si è verificato al largo dell’arcipelago francese della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale, generando un piccolo tsunami. La scossa è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense a 209 km ovest da Ile Hunter ad una profondità di 26,7 km. Il Pacific Tsunami Warning Center ha reso noto che “sono state osservate piccole onde di tsunami“: “Le persone nelle aree ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia : nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 : La terra continua a tremare in Indonesia. Dopo le fortissime scosse delle ultime settimane, questa mattina una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 9.80 ora italiana al largo della costa dell'isola di Kupang.L'Istituto Geofisico degli Stati Uniti ha confermato la magnitudo di 6.2 a circa 100 chilometri dalla costa e ad una profondità di 8,6 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata poco ...

Terremoto : la nuova scuola di Loro Piceno pronta a fine anno : Al via i lavori della nuova scuola antisismica di Loro Piceno (Macerata), la primaria “Santini”, che sara’ pronta a fine anno per un costo di un milione e 318 mila euro. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verra’ realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato – osserva Paola De Micheli, commissario straordinario per la Ricostruzione – ...

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

La terra continua a tremare : nuova scossa di Terremoto avvertita in Basso Molise : Alle 17.54 e con una magnitudo di 3.3. Epicentro del sisma ancora una volta Montecilfone CAMPOBasso. La terra continua a tremare. E' stata avvertita distintamente nei paesi del Basso Molise , la ...

Terremoto - nuova scossa in Molise : paura da Campobasso a Termoli : Trema ancora la terra in Molise . Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso . Epicentro, come negli ultimi casi, a ...

Terremoto Centro Italia : inaugura nuova scuola antisismica a Leonessa : Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova scuola antisismica a Leonessa, Comune reatino colpito dal Terremoto del 2016: “Si puo’ e si deve aggirare gli ostacoli della burocrazia. Quest’opera credo sia la pietra miliare, l’esempio da dove poter ripartire. Mettere da parte la burocrazia e mettere in campo procedure snelle in modo che quello che serve ai cittadini, come una scuola, venga fatto nel ...