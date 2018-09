Telecom ancora giù | verso l' autunno caldo

ilgiornale

: @evaristegal0is Io ho un vecchio telecom technicolor ancora in uso. ADB P.DG A4001N1 - IU6FZL : @evaristegal0is Io ho un vecchio telecom technicolor ancora in uso. ADB P.DG A4001N1 - W4Dream : @VodafoneIT ho attivato un contratto business su linea fissa , stamattina prima che arrivasse la station è venuto i… - damianomarco_92 : @FASTWEBHelp Ho chiesto passaggio dalla 20 mega alla fibra ottica con ultrafibra 100 mega il 19/07 ed ad oggi ancor… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Non si arresta la discesa del titoloin Borsa: le azioni sono arrivate a un minimo di giornata di 0,543 euro, livello che non vedevano dal 1 settembre 2013, per poi chiudere a 0,549, -3,35%,. ...