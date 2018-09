Tajani | «Io con gli imprenditori se decidono di scendere in piazza»

Economia : Tajani a 'il Giornale' - il governo colpisce pensionati e ceto medio : Roma, 31 ago 09:48 - , Agenzia Nova, - Il vicepresidente di Forza Italia , FI, e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una intervista a "il Giornale" si dice pronto... , Res,

Tajani - FI - : 'Matrimonio Lega-M5s è contronatura' : Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta criticamente l'attuale coalizione di governo 28 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Tajani - Salvini convinca Orban su Dublino : ROMA, 27 AGO - "Mi auguro che Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in merito al previsto incontro a Milano tra il ...

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare l’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Conte : "Superare 3% per le infrastrutture"/ Tajani d'accordo : "sforare obbligo è possibile" : Conte: "Superare 3% per le infrastrutture". Ultime notizie, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani d'accordo: "sforare obbligo è possibile"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:48:00 GMT)

La sentenza di Tajani : “il governo Conte non avrà vita” : Il vice presidente di Forza Italia non ha dubbi. “Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono

FI - Tajani : "Il governo non dura Pronti a nuovo patto con la Lega" : Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha dubbi: questo governo avrà vita breve. E Forza Italia è pronta a siglare un nuovo accordo Segui su affaritaliani.it

SCENARIO/ Tajani - FI - : il governo non dura - pronti a un nuovo patto con la Lega : Il governo? 'Secondo me non ha vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega' dice Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo.

SONDAGGI POLITICI/ Futuro di Forza Italia : per il 62% Berlusconi è ‘finito’ - ma Tajani non dispiace.. : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Giovanni Toti : 'Tajani o Galliani non bastano - FI ha bisogno di congressi e primarie' : Sarà che lui è un 'novellino' e non fa parte da vent'anni dell'ingranaggio forzista. Sarà anche che da tempo Giovanni Toti s'è smarcato dalla 'stretta osservanza' azzurra. Fatto sta che il governatore ...

Tav - Toninelli contro Tajani. E lui attacca Di Battista/ “Invece di prendere sole in Messico parli con operai” : Tav, Toninelli contro Tajani: “Mangiatoia è finita. Lui e gli altri che blaterano si mettano anima in pace”. Le ultime notizie sulle grandi opere e la posizione del ministro dei Trasporti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:51:00 GMT)

Tav - Toninelli contro Tajani : “Mangiatoia è finita”/ “Lui e gli altri che blaterano si mettano anima in pace” : Tav, Toninelli contro Tajani: “Mangiatoia è finita. Lui e gli altri che blaterano si mettano anima in pace”. Le ultime notizie sulle grandi opere e la posizione del ministro dei Trasporti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:28:00 GMT)