Svelati i personaggi de La Casa di Carta 3 in uscita su Netflix nel 2019 | chi tornerà nei

(Di sabato 1 settembre 2018) Quali saranno ide Ladi3 chiamati a dare un seguito alle vicende surreali della prima e della seconda parte della serie spagnola diventata un cult su. Apparentemente, tutti quelli già visti proprio nei primi due capitoli.Nonostante il pubblico della serie conosca la sorte di alcuni dei membri della banda che non ce l'hanno fatta a sopravvivere alla missione impossibile di assaltare la Zecca di Stato di Spagna e stampare 2400 milioni di euro per poi scappare col malloppo, l'impegno degli autori nella realizzazione degli episodi inediti che arriveranno il prossimo anno suè quello di riportare tutti i protagonisti sullo schermo.In una dichiarazione rilasciata per il sito monumental.com e ripresa dal portale del canale televisivo spagnolo Antena 3, che per primo ha trasmesso senza troppo successo la serie di Alex Pina nel 2017, il produttore ...