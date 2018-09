Superbike | Rea saluta Bautista | «È molto veloce ma non sempre regolare»

Superbike - Rea : «Bautista è veloce ma irregolare» : ROMA - L'ufficialità è già arrivata: Alvaro Bautista sarà pilota ufficiale della Ducati in Superbike nel 2019. Un campionato dominato negli ultimi anni dal campionissimo Jonathan Rea, che si appresta ...

Superbike - Melandri messo alla porta da Ducati senza preavviso : un Marco Melandri a ruota libera, carico di rabbia, quello intervistato dal sito Speedweek : il pilota ravennate, a giochi conclusi, non ha peli sulla lingua e parla del trattamento ricevuto da Borgo ...

Superbike - Test Portimão 2018 : Jonathan Rea chiude in testa davanti ai due piloti della Yamaha. Quarto Marco Melandri : Dopo una seconda giornata a dir poco rovente per via delle temperature, è Jonathan Rea a chiudere con il miglior tempo i Test Superbike di Portimão, in Portogallo. Il pilota della Kawasaki ha fatto segnare un tempo di 1’41″192, inarrivabile per tutti. L’attuale leader del Mondiale ha infatti preceduto il resto del gruppo di un secondo, facendo segnare un giro record. Nella top tre ci sono i due piloti della Yamaha, ovvero Alex ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati : Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma. La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea in fuga - +92 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di San Marino. Il britannico ha realizzato una magica doppietta nel nono round di Misano Adriatico e così si ha portato il proprio vantaggio su Chaz Davies a +92 mentre Marco Melandri è in quinta piazza. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1 Jonathan REA 370 KAWASAKI 2 Chaz DAVIES 278 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 248 YAMAHA 4 TOM SYKES ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2. Marco Melandri conclude in terza posizione : Sempre lui. Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2 del GP di San Marino, sul tracciato di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel nono round del Mondiale 2018 di Superbike il nordirlandese della Kawasaki, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche, ha saputo centrare il bersaglio grosso anche in quest’occasione. L’alfiere della ZX-10RR ha preceduto ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : trionfo Rea in gara 2! Melandri è terzo Gp Italia : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Superbike Misano - Gara 1 : dominio Rea - 2° Davies : Nonostante il compagno di squadra Tom Sykes gli avesse soffiato la Superpole all'ultimo respiro, il campione del mondo non si è scomposto e ha vinto alla sua maniera. A fargli compagnia a sul podio ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea inesorabile anche in gara-1 a Misano - precede Davies e Laverty : Jonathan Rea (Kawasaki) prosegue imperterrito nel suo dominio assoluto e vince anche gara-1 del Gran Premio di San Marino 2018 della Superbike. Il campione del mondo in carica non lascia scampo agli avversari, prende il comando nella prima curva e, giro dopo giro, allunga inesorabilmente rispetto a tutti gli inseguitori. Per il nord-irlandese altri 25 pesantissimi punti che lo avvicinano ulteriormente al quarto titolo iridato consecutivo, in ...

Superbike - GP Misano 2018 : risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea - Ducati indietro : Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro. Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto ...

