Sud-est di Milano | prima parziale vittoria nella lotta per il trasporto pubblico

Allerta Meteo Estofex per l’Italia : rischio nubifragi e trombe marine al Nord - minaccia di grandine e tornado isolati anche per il Sud : Allerta Meteo – Allerta Meteo di livello 1 intorno alle aree della Croazia orientale emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti venti e la minaccia di un tornado isolato. L’Allerta è valida dalle 8 (ora italiana) di domani 2 settembre, alle 8 di lunedì 3 settembre. La parte orientale della Croazia e la Repubblica Ceca sudorientale sono, invece, sotto un’Allerta di ...

Bologna-Inter - Inzaghi : 'Non mi spaventa nulla - i nerazzurri dovranno Sudarsela. Destro in campo? Vedremo' : Un solo punto nelle prime due giornate di campionato, per un ruolino di marcia identico a quello della prossima squadra avversaria, l'Inter. Per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, sconfitto all'...

Londra violenta : uccisa donna nel Sudest : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Una donna sulla sessantina è stata assassinata la notte scorsa nel borgo di Bromley, nel sudest di Londra: con questo omicidio sale a 102 il bilancio delle persone uccise nella ...

Sud sound food festival - fino a domenica 2 a Mercato San Severino. : Per gli spettacoli musicali, sul palco allestito in piazza Imperio, il 30 agosto apertura con il gruppo folk AMAKORA, proveniente dal vibonese. Venerdi' 31 agosto spazio alla musica folk lucana con ...

Allerta Meteo - la “Tempesta Autunnale” del weekend irrompe da Nord : maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l’estate : 1/20 ...

METEO - TORNA IL MALTEMPO AL NORD/ Ultime notizie - i temporali si spostano a nord est e al centro Sud : METEO, TORNA il MALTEMPO al nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Venezuela - l’emergenza profughi colpisce tutto il Sud America. In programma vertice a Quito per gestire la crisi : In America Latina per far fronte alla crisi dei migranti in fuga dal Venezuela si moltiplicano iniziative nazionali e regionali: Colombia e Perù al termine di una riunione a Bogotà, hanno annunciato di aver stipulato un accordo per scambiarsi informazioni sulle centinaia di Venezuelani che accolgono, al fine di evitare che i migranti ricevano assistenza in più di un Paese “limitando le possibilità per altri”. È il primo passo ...

La burrasca nel Sud-ovest della Francia che lascia senza fiato : video - : Decine di fulmini sono caduti in mare. Il vento soffiava a più di 100 chilometri orari. Il filmato pubblicato su Instagram e condiviso in rete: "Il cielo aveva lo stesso colore di quello del film ...

SuperEnalotto - in tre a un passo dal sogno : festa da Nord a Sud - i numeri dell'estrazione : Nessun 6 ma festeggiano i tre giocatori che hanno centrato il 5 da oltre 51mila euro ciascuno: le schedine vincenti a...

La Festa della birra si fa a Trento Sud Doppio tendone e luna park : «Poi quando abbiamo individuato la soluzione in realtà ci era stata riproposta - svela Enzo Di Gregorio, amministratore della Edg Spettacoli srl, la società che organizza l'evento - ma ormai avevamo ...

Kate Middleton - la cicatrice sulla testa svelata dai paparazzi preoccupa i Sudditi : i chiarimenti di St. James Palace : Kate Middlton, alias la duchessa di Cambridge e consorte dell'erede al trono inglee principe William Mounbatten Windsor, è da qualche giorno al centro della cronaca internazionale a causa di una lunga cicatrice sulla testa - ben celata dietro i capelli fino ad oggi -, ma che è stata svelata dall'occhio indiscreto dei paparazzi inglesi, facendo preoccupare ...

Libia : Abdel Salam Ashour annuncia il cessate il fuoco con le milizie a Sud-ovest di Tripoli : PRIMAPRESS, - Tripoli - Il ministro dell'Interno del governo di Accordo nazionale libico,generale Abdel Salam Ashour, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco con le ...

Rossi ai sindaci aretini : “L’Asl Toscana Sud est ha la migliore performance regionale” : “L’orientamento della Regione è chiaro: lavoriamo costantemente per migliorare la qualità e l’offerta dei servizi che il Sistema sanitario regionale

Le scuse di Bonucci alla curva Sud dell’Allianz Stadium - il VIDEO del gesto del difensore verso i tifosi : Leonardo Bonucci chiede scusa alla curva sud dell’Allianz Stadium: il gesto del difensore dopo il match della Juventus contro la Lazio A due giorni dal match tra Juventus e Lazio, diventa virale il VIDEO che vede Leonardo Bonucci chiedere scusa ai tifosi della curva sud dell’Allianz Stadium. Dopo il ‘tradimento’ del difensore, volato al Milan per una sola stagione e poi tornato in bianconero, i supporter della ...