Stretta sulle occupazioni abusive Il piano sgomberi del Viminale

CONTROLLI GDF - ESTATE 2018 / Stretta sulle case vacanze irregolari - individuati anche 2000 venditori abusivi : Dati allarmanti riportati dalla Guardia di Finanza sui CONTROLLI effettuati nell'ESTATE 2018 in località balneari, montane e città d'arte: più di 2000 i venditori abusivi.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Il sì del Senato : il decreto dignità è legge. Stretta sulle imprese che delocalizzano : Il governo Lega-M5s porta a casa il primo provvedimento della legislatura. Il 'decreto dignità' è stato approvato dal Senato con 155 voti favorevoli e ora è legge dello Stato. Un provvedimento - ...

Stretta della Corte UE sulle foto online : divieto di diffusione sul web senza permesso dell'autore : La pubblicazione online di una foto necessita sempre e comunque dell'autorizzazione dell'autore, anche se l'immagine è già stata postata su un altro sito o diffusa in rete. A rendere nota la decisione è stata la Corte di Giustizia Europea con sentenza relativa al caso sollevato dalla Corte Federale di Giustizia tedesca, che aveva chiesto alla prima di esprimersi su una determinata interpretazione del diritto d'autore.La ...

Nuova Stretta di Google sulle criptovalure - stop alle app che fanno 'mining' : Non è la prima volta che Google avvia una stretta sul mondo delle valute digitali. Lo scorso maggio, il colosso Internet aveva bandito dalla sua piattaforma pubblicitaria le inserzioni ingannevoli ...

WhatsApp : una Stretta sulle fake news limitando la funzione per inoltrare messaggi : La diffusione delle fake news è uno dei fenomeni che attraverso la rete e le piattaforme social ha conosciuto una espansione globale senza precedenti, rendendo sempre più semplice creare una notizia falsa e diffonderla nel mondo rendendola addirittura virale. Il fenomeno è ancora più preoccupante quando viene sfruttato per alterare le opinioni delle persone creando un vero e proprio rischio per la sicurezza, tanto da provocare disordini ...

"Chiudere i porti italiani si può Bene la Stretta sulle ong ma..." : INTERVISTA/ Trafficanti, sbarchi fantasma, ong, chiusura dei porti, governo Lega-M5s, Europa: parla l'ammiraglio De Giorgi, ex capo di Stato maggiore della Marina militare Segui su affaritaliani.it

Decreto lavoro - scatta la «Stretta» sulle imprese - a rischio subito 80mila contratti : Con l’entrata in vigore da oggi del Decreto lavoro arriva la prima vera spallata al Jobs act. Viene riscritto il Decreto Poletti, che nel 2014 aveva liberalizzato i contratti a termine per tutti i 36 mesi di durata, ora ridotti a 24 mesi. Circa 80mila contratti con durata superiore ai 24 mesi sono ora in contrasto con la nuova normativa...

Stretta sulle spiagge - stop agli abusivi : Ma più abusivi in spiaggia: è questo l'obiettivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ieri ha illustrato il contenuto della circolare inviata ai prefetti italiani in cui sono riportate le direttive da seguire per garantire sicurezza, durante il periodo estivo, anche al mare.Il piano "spiagge sicure", per l'estate 2018, prevede lo stanziamento, come ha spiegato lo stesso titolare del Viminale, di "alcuni milioni, soldi tratti dal Fondo ...

In cosa consiste la Stretta sul commercio abusivo sulle spiagge : spiagge più sicure grazie ai soldi, parliamo di milioni di euro, confiscati alle mafie. Spiega il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, confermando quello che già aveva annunciato il 24 giugno in una intervista alla Stampa: "Quest'anno ci sono più soldi a disposizione e li prendiamo dal Fug", appunto il Fondo unico della giustizia, nel quale confluiscono le risorse economiche e finanziarie confiscate ...

Migranti - Salvini scrive ai prefetti : "Stretta sulle richieste di asilo per motivi umanitari" : Il capo del Viminale in una lettera indirizzata a prefetti ha chiesto un giro di vite sulla concessione dell'asilo. Tra gli altri obiettivi canche una velocizzazione nell'esame delle istanze e una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Salvini - Stretta sulle richieste di asilo : 'Velocizzare gli esami delle pratiche' : Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede una ...

Migranti - Salvini invia una circolare ai prefetti : Stretta sulle richieste di asilo : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...