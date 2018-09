Stefano-Emma | che succede? Lui posta il video sui social e lei… Il dettaglio infiamma

Stefano De Martino - fan confusi (video) : Emma Marrone ‘batte un colpo’ : Stefano De Martino, fan disorientati dal nuovo video del ballerino: Emma Marrone ‘batte un colpo’ e torna a farsi viva Stefano De Martino è in vena di stupire ed è anche in vena di creare un po’ di disorientamento tra i suoi numerosi follower. Il ballerino partenopeo infatti ha pubblicato un video criptico sul suo […] L'articolo Stefano De Martino, fan confusi (video): Emma Marrone ‘batte un colpo’ proviene da ...

Stefano De Martino / Si riaccende l'antico gossip su Emma Marrone (Maurizio Costanzo Show - replica) : Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:10:00 GMT)

Stefano De Martino ed Emma Marrone / Nuovo gesto social della cantante : è delirio tra i fan! : Stefano De Martino ed Emma Marrone, fan in deliro per il Nuovo gesto social della cantante nei confronti del ballerino. Emma lascia un like a Stefano e....(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:23:00 GMT)

“Mi piacciono…”. Stefano De Martino - il gesto di Emma fa impazzire il gossip : Emma Marrone e Stefano De Martino ebbero una storia d’amore ai tempi di Amici. Sembrava un sogno: entrambi erano allievi della scuola, si sono conosciuti, si sono amati teneramente. Erano belli insieme. Poi è arrivata Belen e l’incantesimo si è spezzato. Balla che ti riballa con Belen, Stefano non ci ha capito più niente e ha mollato Emma che, ovviamente, non l’ha presa bene. Anche perché gliel’hanno fatta sotto gli occhi. Davanti alle ...

Stefano De Martino : nuovo gesto di Emma Marrone - i fan gongolano : Stefano De Martino ed Emma Marrone dopo che hanno ripreso a seguirsi sui social, arriva un nuovo gesto da parte della cantante. I fan gongolano Emma Marrone e Stefano De Martino nei giorni scorsi hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Un dettaglio che subito ha messo in subbuglio parte dei loro fan, in particolare quelli che […] L'articolo Stefano De Martino: nuovo gesto di Emma Marrone, i fan gongolano proviene da Gossip e Tv.

“È lei!”. Stefano De Martino - pizzicato ancora. E non è Emma Marrone : Stefano De Martino si gode il figlioletto Santiago. Da lui non vuole più separarsi. Stefano De Martino ha promesso, dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2018 come inviato, di non voler più stare così tanto lontano dal figlio avuto con Belen. In queste settimane, per recuperare il tempo perso, De Martino trascorre le vacanze estive insieme al figlio. E il piccolo si diverte tantissimo: ammira papà fare le capriole in acqua o ...

Emma Marrone e Stefano De Martino - si seguono su Instagram/ Silenzio sui social dopo l'inaspettato gesto : Emma e Stefano De Martino tornano insieme? È quanto fa pensare il loro riavvicinamento sui social: gli ex "amici di Amici" si (ri)seguono a vicenda. (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:25:00 GMT)

EMMA MARRONE E Stefano DE MARTINO - SI SEGUONO SU INSTAGRAM/ Il dubbio dei fan : Amici o di qualcosa di più? : EMMA e STEFANO De MARTINO tornano insieme? È quanto fa pensare il loro riavvicinamento sui social: gli ex "Amici di Amici" si (ri)SEGUONO a vicenda. (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:31:00 GMT)

Emma e Stefano si seguono su Instagram : ecco cosa sta succedendo tra i due : Perché Emma Marrone e Stefano De Martino si seguono di nuovo su Instagram? Sono tornati insieme? Qualche giorno fa Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati a seguirsi su Instagram. Un piccolo, grande, gesto che ha scatenato le fan Stemmine, quelle che non hanno mai accettato del tutto la fine della storia d’amore tra […] L'articolo Emma e Stefano si seguono su Instagram: ecco cosa sta succedendo tra i due proviene da Gossip e ...

Gossip news : possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino (RUMORS) : Un possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino; è quello in cui molti fan della ex coppia starebbero sperando. Nelle ultime ore, i due ex concorrenti Amici sono finiti al centro dell'attenzione per via di una voce a dir poco clamorosa. Secondo le ultime news di Gossip, i due si sarebbero riavvicinati moltissimo nelle ultime settimane, tanto che un indizio arrivato via Instagram sta facendo letteralmente impazzire i loro ...

Emma Marrone e Stefano De Martino/ L’ex coppia si segue su Instagram : i trascorsi di una relazione sofferta : Emma Marrone e Stefano De Martino hanno messo da parte i vecchi rancori. Gli ex fidanzati, dopo la lunga storia d'amore, hanno interrotto la loro frequentazione per colpa...(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 08:42:00 GMT)

EMMA MARRONE E Stefano DE MARTINO/ L’ex coppia torna a seguirsi su Instagram : cosa sta accadendo? : EMMA MARRONE e STEFANO De MARTINO hanno messo da parte i vecchi rancori. Gli ex fidanzati, dopo la lunga storia d'amore, hanno interrotto la loro frequentazione per colpa...(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:55:00 GMT)