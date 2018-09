Stazione Spaziale Internazionale | perdita di pressione per un buco di 2 millimetri

La Russia non porterà più gli astronauti americani sulla Stazione Spaziale - : Il contratto tra la Russia e gli Stati Uniti per il trasferimento degli astronauti della NASA sulla stazione spaziale Internazionale , ISS, scadrà ad aprile 2019. Lo ha detto il vice primo ministro ...

Hellpoint è un nuovo interessante sci-fi RPG ambientato a bordo di una Stazione Spaziale abbandonata : Cradle Games e tinyBuild hanno annunciato lo sviluppo di Hellpoint, un nuovissimo RPG fantascientifico ambientato a bordo di una stazione spaziale abbandonata.Previsto per PlayStation 4, PC, Switch e Xbox One, Hellpoint ha luogo in seguito a un "imponente cataclisma quantico" e spetta al giocatore esplorare la stazione per scoprire cosa l'ha causato. È più facile a dirsi che a farsi, perché sarete perseguitati da nemici e forze demoniache dai ...

Improvviso calo di pressione sulla Stazione Spaziale Internazionale : riparata la falla sulla ISS : Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno riparato la fessura di 2 mm che mercoledì aveva fatto scattare l’allarme a causa di un Improvviso calo di pressione in cabina, senza costituire un pericolo per la crew. La falla è stata individuata nella parte superiore della Soyuz MS-09, agganciata al segmento russo della ISS: come riporta la NASA sul blog dell’avamposto Spaziale, sono state annunciate indagini da ...

L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha riparato una piccola perdita d’aria : Giovedì 30 agosto L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto affrontare una piccolo imprevisto: una perdita, forse causata da una collisione con un detrito Spaziale, stava portando a una lieve riduzione della pressione all’interno della Stazione, in orbita a oltre The post L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha riparato una piccola perdita d’aria appeared first on Il Post.

Perdita di pressione sulla Iss - un micro meteorite danneggia la Soyuz attraccata alla Stazione spaziale : I cosmonauti russi hanno pensato di usare un sigillante di loro invenzione, mentre gli astronauti americani erano di tutt'altra idea. Sta di fatto che Nasa e Roscomos stanno ancora decidendo il da ...

Stazione Spaziale : perdita di ossigeno da Soyuz danneggiata da meteorite : La perdita di ossigeno rilevata all’interno della Stazione Spaziale Internazionale è stata originata dalla Soyuz attraccata alla ISS, da una microfessura provocata da un meteorite. In nessun momento l’equipaggio è stato in pericolo: lo ha reso noto l’agenzia Spaziale russa, Roscosmos. La perdita di pressione è stata avvertita in tutta la Stazione, dove si trovano attualmente 6 astronauti: non sarà necessaria attività ...

Scatta l’allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale : perdita di pressione : I controllori di volo a Mosca e a Houston hanno rilevato intorno alle 19 EDT di mercoledì 29 agosto una perdita di pressione dalla Stazione Spaziale Internazionale: lo ha reso noto la NASA nel blog dedicato alla ISS. “A seguito di controllo dei dati, è stato consentito ai membri dell’Expedition 56 di continuare a dormire, data l’assenza di pericolo,” spiega l’Agenzia statunitense. “Al loro risveglio i ...

La Nasa punta ancora alla Luna - con lo Space Launch System si progetta una Stazione Spaziale permanente : La Nasa guarda di nuovo alla Luna con l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. Al Johnson Space Center, ricercatori e tecnici – assieme al vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence – hanno presentato le missioni Lunari in programma. Al centro del progetto c’è il nuovo lanciatore per carichi ...

Ottenuto il quinto stato della materia sulla Stazione Spaziale : Il quinto stato della materia è stato Ottenuto per la prima volta in orbita, sulla Stazione Spaziale Internazionale: è distinto da quello liquido, solido, gassoso e dal plasma, in quanto è una nuova forma della materia possibile solo a temperature estreme, vicine allo zero assoluto, ed è costituita da super-atomi che si comportano come onde anziché come particelle. Il risultato si deve all’esperimento Cold Atom Laboratory della Nasa, ...

L’app Stazione Spaziale Detector Pro permette di individuare e osservare la Stazione Spaziale Internazionale : Stazione Spaziale Detector Pro è un'applicazione che permette di individuare e osservare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) o i bagliori luminosi dei satelliti di comunicazione Iridium. L'app offre la possibilità di aggiungere comete e pianeti, satelliti radio amatoriali ed oggetti famosi come il telescopio Spaziale Hubble, la Stazione Spaziale cinese Tiangong, X-37B, Fitsat e Humanity Star. L'articolo L’app Stazione Spaziale ...

I Kraftwerk si sono collegati con la Stazione Spaziale ISS durante un loro concerto : ... ha enfatizzato: 'L'intervento di Alexander Gerst era orientato alla musica come linguaggio universale del mondo.' L'evento è stato raccontato direttamente dall'astronauta sul suo blog nel sito dell'...

Luna - in arrivo l'eclissi più lunga del secolo : ecco come vederla insieme a 4 pianeti e alla Stazione spaziale : Sarà una settimana da sogno perchè in cielo saranno visibili ben cinque pianeti, l'eclissi di Luna e, se non bastasse, anche due luminosissimi passaggi della stazione spaziale internazionale. Ma la ...

Il Mondo visto attraverso Worf - l’oblò della Stazione spaziale : Si chiama Window Observational Research Facility, in breve Worf, e attraverso di esso gli astronauti osservano, studiano e fotografano il nostro Pianeta, e non solo. Situato del modulo Destiny della Stazione spaziale internazionale e grande più o meno come un frigorifero, è un punto privilegiato per la ricerca sulla Terra e le scienze spaziali. Scopriamo perché assieme a Mario Runco, astronauta delle vecchie missioni Shuttle, che in questo video ...

Spazio : la capsula Dragon è arrivata sulla Stazione Spaziale : Tre giorni dopo il lancio dalla Florida, alle 15:52 ora italiana la capsula Dragon si è agganciata correttamente al modulo di servizio Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Costruita per conto della Nasa dall’azienda privata Space X di Elon Musk, la capsula resterà ancorata per un mese alla Iss. Al suo interno poco più di due tonnellate e mezzo di materiale, tra esperimenti scientifici, hardware e rifornimenti per gli ...