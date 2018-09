Statali | buste paghe più leggere nel 2019 | lo specifica l’Inps con una nota

Blastingnews

(Di sabato 1 settembre 2018) Solo da pochi mesi i lavoratoridi tutti i Comparti di cui è composta la Pubblica Amministrazione hanno ricevuto i nuovi stipendi con gli aggiornamenti all’inflazione fermi da quasi un decennio. Tutti ricordano la lunga querelle relativa ai rinnovi dei contratti dei lavoratori pubblici, finalmente arrivata a conclusione ad inizio anno. Per i lavoratorie per il loro stipendio però sembra non esserci pace perché l’Inps con il messaggio 3224 del 30 agosto 2018, ha confermato come da gennaio questi lavoratori perderanno qualcosa in termini di stipendio. Ecco i motivi di questa riduzione e cosa dice l’Istituto nel messaggio ufficiale pubblicato sul sito Inps.it nell’area “l’Istituto comunica”. Elemento perequativo Salvo interventi in salvaguardia oggi difficilmente ipotizzabili, molti dipendenti della PA nelperderanno qualcosa di stipendio. Nel nuovo anno la ...