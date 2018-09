Stan Wawrinka cede al cospetto di Milos Raonic in tre set

Tennis : Stan Wawrinka agli ottavi : Grazie al successo per 6-4 6-4 sul giapponese Kei Nishikori , ATP 23, , Stan Wawrinka , 151, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 100...

Stan Wawrinka rivela per quanti anni giocherà ancora a tennis : In questo momento sono numero 201 del mondo e sarà speciale tornare in tornei importanti. La wild card agli Us Open? Non penso che i miei tre slam vinti mi assicurino l'accesso al tabellone ...