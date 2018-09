Spread alle stelle | è ancora emergenza Ma più del rating spaventa il governo

L'economia italiana rallenta e lo Spread sfiora i 300 punti : "Non siamo soddisfatti di come sta andando L'economia - dice il sottosegretario Giorgetti -, abbiamo ambizione di portare l'Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%, giusto sforare il 3% per il ...

Lo Spread italiano riflette l'allentamento della posizione fiscale : Le incertezze sulla politica fiscale in Italia stanno impedendo ai rendimenti dei bund di salire di più in questa fase in cui le sorprese economiche sono più numerose. Negli USA, la normalizzazione ...

Dallo Spread all'Ilva Governo alle strette : Il ministro dell'Economia Tria ha annunciato un piano senza vincoli di bilancio che dovrebbe incontrarsi con l'altra proposta da 50 miliardi che il suo collega Paolo Savona vorrebbe attuare anche in ...

Spread in calo ma sopra quota 270. Si allenta la crisi turca - Borse poco mosse : Chiusura in calo per il differenziale fra Btp e Bund mentre le principali Borse europee terminano deboli ma con un cauto ritorno agli acquisti degli investitori dopo il sell-off dei giorni scorsi ...

Lo Spread a 280 - ai massimi da maggio. Banche nel mirino : governo in allerta : L’acuirsi della crisi finanziaria turca continua a ripercuotersi sull’Italia. Milano nel finale limita i danni, ma rimane maglia nera in Europa

Italia sotto attacco - asta Bot deserta e Spread alle stelle. Borghi : 'O la Bce ci aiuta o muore l'euro' : La chiamano già 'febbre turca', e la prossima vittima potrebbe essere l' Italia . La crisi della Lira di Ankara svalutata ha mandato a picco tutte le Borse europee, ma è a Piazza Affari che si sono ...

Borse - dalle valute allo Spread un agosto dal clima rovente : L’estate è a rischio incendi per i mercati finanziari. Tra i focolai più minacciosi ci sono la vulnerabilità di quotazioni «monstre» (come nel caso Facebook), le turbolenze provocate dal dollaro forte e dalla crisi della lira turca e la pressione sui rendimenti obbligazionari ...

La proposta di dare Bot e Btp alle famiglie per fermare lo Spread : Poco si è detto sulle nuove politiche economiche del governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il tema dei migranti sta prendendo sempre più spazio nel dibattito, lasciando nel vuoto le questioni fiscali, di lavoro, assistenza sociale e reddito di cittadinanza. Tuttavia, c’è qualche rappresentante dell’esecutivo che avanza delle misure [VIDEO], almeno a parole. In un’intervista pubblicata dal Corriere della sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, ...

Spread - il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp solo per gli italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

"Bot e Btp solo alle famiglie italiane - così fermiamo lo Spread" : Subito il decreto dignità. E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Lo annuncia al Corriere della Sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, che per la Lega ha messo a punto la "rivoluzione fiscale". Siri spiega che le coperture arriveranno dalla "pace fiscale e tagliando gli sprechi", per il resto si aumenterà il deficit."Diciamo - afferma ...