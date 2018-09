Spezia-Brescia 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

yourlifeupdated

: 3658 Serie B Spezia - Brescia 1 2.07 - SPORTPREDICTIO4 : 3658 Serie B Spezia - Brescia 1 2.07 - tabellamercatob : 2^ giornata #SerieB Alle 18.00 quattro incontri Convocati e undici schierati la 1^ giornata #PADVEN… - LaQuotaVincente : #SerieB, #SpeziaBrescia #SPEBRE sabato 1 settembre: a caccia della prima vittoria -

(Di sabato 1 settembre 2018) Partita Serie Boggi.. Orarioposso? Come vedere: tutto pronto per la partita di Serie B Venerdì prenderà il via la seconda giornata di Serie B che potrebbe essere l’ultima con il campionato a 19 squadre. Nel weekend si torna in campo con …