Spettacolare immagine dell’ammasso di stelle in Ercole

(Di sabato 1 settembre 2018) Questo è l’ammasso globulare M13 nella costellazione didistante dalla Terra circa 22 mila anni luce. Risultato ottenuto in due serate osservative distinte dal Gruppo Astrofili Palidoro: – Il 31 maggio 2018 Paolo Giangreco Marotta e Matias Alexis Errico hanno ripreso questo oggetto con un Telescopio Dobson 10″ su montatura EQ6 con camera Reflex D3200; – Il 28 agosto 2018 Chiara Elisabetta Tronci, Amedeo Lulli e Giuseppe Conzo hanno ripreso questo oggetto con un Telescopio Celestron C6 XLT con Camera ASI-178MC; Nel lavoro di elaborazione di post produzione è stato estratto il colore dalle riprese effettuate il 31 maggio, mentre sono stati estratti tutti i dettagli e l’alta risoluzione dalle riprese effettuate il 28 agosto. In pratica è stata scelta comedetta di “luminanza” quella del 28 agosto, mentre è stata scelta come...