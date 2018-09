Spalletti e Nainggolan in coro | ' Brava Inter | vittoria pesante'

Bologna-Inter 0-3 : Icardi out - ci pensa Nainggolan. Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Nainggolan spezza la noia in quel di Bologna - poi l’Inter dilaga : Spalletti può davvero sorridere? : Raja Nainggolan ha sbloccato la gara tra Bologna ed Inter, gara chiusa poi nel finale dalle reti di Candreva e Perisic L’Inter vince ma non convince ancora, prima ora di gioco troppo blanda. In casa del Bologna di Pippo Inzaghi, i nerazzurri l’hanno spuntata grazie ad un guizzo di Raja Nainggolan a metà secondo tempo, seguito dalle reti di Candreva e Perisic, ma il gioco interista ancora latita. Per Spalletti ci sarà molto da ...

Spalletti - Inter / "Il girone di Champions League? Paghiamo la quarta fascia" e su Nainggolan... : Luciano Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

Nainggolan sì o Nainggolan no? Spalletti risponde al quesito in conferenza : Nainggolan è in fase di recupero dopo l’infortunio che lo ha estromesso dall’inizio di stagione dell’Inter “Nainggolan? Quando si vuol esser una squadra forte non si può dipendere da un giocatore solo, io questi giocatori li voglio far girare, voglio avere forze fresche in campo anche se lui ha delle qualità che nelle valutazioni della passata stagione non si riscontrano in tanti giocatori. E’ uno che ha forza ...

Personalità - rabbia e testa - Spalletti striglia l'Inter : Nainggolan è la sua soluzione : I giocatori chiamati a una presa di coscienza dopo i flop con Sassuolo e Torino: col Bologna non possono più sbagliare

Spalletti - Inter / "Nainggolan è convocato" - poi arriva la stoccata a Mauro Icardi! : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro anticipa la prima convocazione di Radja Nainggolan, poi arriva la stoccata a Mauro Icardi che contro il Sassuolo è stato tra quelli più in difficoltà(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

Inter - Spalletti : 'Con il Sassuolo abbiamo messo in imbarazzo i nostri tifosi. Nainggolan? Serve cautela' : 'Quello che mi è dispiaciuto di più nella partita contro il Sassuolo è che abbiamo messo in imbarazzo quello che è il mondo Interista'.Luciano Spalletti carica la sua Inter, chiamata a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel debutto stagionale a San Siro contro il Torino di Walter Mazzarri: '...

Inter - Spalletti : "Col Torino sarà difficile. Nainggolan? Valuteremo domani" : Dopo il k.o. all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere subito e a non fallire l'appuntamento di domani sera davanti ai 60mila di San Siro contro il Torino. "...

Spalletti perde ancora Nainggolan : il Ninja salta anche l'Atletico : Radja Nainggolan è scomparso dagli schermi nerazzurri il 18 luglio verso le 7 di sera a Sion, Svizzera: da allora non è più tornato ad allenarsi con i compagni. Non lo ha fatto nemmeno ieri, non ci ...

Inter - Nainggolan e Karamoh infortunati : prime 'tegole' per Spalletti : La sconfitta e la prestazione incolore dell'Inter contro il Sion è stata archiviata come una normale tappa di passaggio [VIDEO], in questa fase in cui conta essenzialmente mettere minuti nelle gambe, in vista degli impegni ufficiali. L'unica nota realmente stonata è stato il problema muscolare di Radja Nainggolan, uscito dopo poco più di 20'. Gli esami strumentali effettuati all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il ...

Inter piatta senza Nainggolan - ma c'è un alibi per gli uomini di Spalletti : Esistono due Inter, una con Radja Nainggolan e l'altra senza il centrocampista belga. Questo quanto lascia intendere la Gazzetta dello Sport che spiega come con l'ex giallorosso in campo la musica sia nettamente diversa. 'Bella ma non balla, l'Inter senza Radja Nainggolan. Se una risposta l'ha data questa seconda trasferta svizzera, ...

Inter - Spalletti : 'Dalbert deve crederci. Nainggolan? Si è infortunato perché...' : A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini. 'La verità è che non ho facilitato il compito ai miei ...