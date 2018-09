optimaitalia

: Sony spiega il mancato cross-play in #Fortnite: no, non vi piacerà - OptiMagazine : Sony spiega il mancato cross-play in #Fortnite: no, non vi piacerà - NPlayerItalia : Fortnite: Sony spiega perchè non ha autorizzato il cross-play con le altre piattaforme -

(Di sabato 1 settembre 2018)è il gioco del momento, con decine di milioni di utenti in tutto il mondo sparse sulle più svariate piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS, Android. La Battaglia Reale è diventata così pervasiva che moltissimi publisher e sviluppatori si stanno domandando se un successo del genere possa davvero cannibalizzare il mercato. La questione di oggi però è un'altra.I giocatori con il proprio account possono ad esempio giocare incon piattaforme praticamente concorrenti: i giocatori Nintendo Switch con quelli iOS, quelli Xbox One con quelli Android. Un sistema del genere serve ad Epic Games, ma anche ai giocatori, a mantenere un unico account e quindi tutti gli acquisti effettuati all'interno del gioco, a prescindere dalla piattaforma sulla quale viene fruito.C'è un piccolo problema: l'attuale posizione dominante dinel mercato console le consente ...