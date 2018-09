Solo 6 miliardi per avviare le riforme Tria cercherà di contenere il deficit

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa Solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio : "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

"Chelsea in vendita - costa Solo 2 miliardi di sterline" : Secondo il Sunday Times l'oligarca russo Abramovich avrebbe fatto valutare la società a una banca d'affari Usa. Prezzo record. Smentite da parte dei Blues

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile Solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...