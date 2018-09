Sicurezza | Salvini | dal 5 settembre via sperimentazione taser in 12 città 

Salvini giovedì alla Mostra del Cinema - il prefetto : Nessun rinforzo di Sicurezza : Al prefetto sono state presentate le varie misure di controllo agli accessi, la sala operativa che funziona 24 ore su 24 e che consente collegamenti con le polizie di 156 Paesi stranieri, l'apparato ...

Diciotti - Cirielli : "Solidarietà a Salvini. Ma presto Decreto Sicurezza adeguato a emergenza" : "Oggi mi sento di esprimere piena e incondizionata solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nonostante in questi mesi siamo stati critici per una politica basata molto su annunuci e poco su azioni concrete": lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fdi, commentando il caso della ...

Salvini : "Io eversore e criminale? Devo garantire la Sicurezza. Piaccia o no a Saviano" : Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere'. Adesso è arrivata la risposta del ...

Sicurezza e immigrazione : le nuove mosse di Salvini : Celebrato il rito tradizionale del Ferragosto, Matteo Salvini vedrà molto vicina la ripresa dei lavori al Viminale insieme a quella in Parlamento. L'agenda politica nei prossimi giorni sarà fatta soprattutto di tweet, interviste e uscite in pubblico. Al

ANNUNCIO CHOC SU TRENO - SALVINI : “CAPOTRENO DA PREMIARE”/ Ultime notizie : “Difende diritto alla Sicurezza” : TRENOrd, ANNUNCIO shock contro zingari: capoTRENO, "mi scuso". Ultime notizie Milano, l'operatrice ora rischia il licenziamento: "non sapevo del microfono"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:48:00 GMT)

Rom - Salvini con la capotreno : "Difende diritto alla Sicurezza" : "Altro che licenziata, va premiata". Matteo Salvini torna a difendere la capotrenod di Trenord che lo scorso mercoledì ha chiesto ai rom di scendere dal convoglio su cui erano saliti senza biglietto."Qualcuno ha detto che dovrebbe essere licenziata, ma secondo me andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiare sicuri", ha detto il ministro dell'Interno a Lesina (Foggia), dove è andato a inaugurare una nuova sede della Lega, "I treni ...

Sicurezza - stretta sui rifugiati. Salvini : ?"Chi delinque perde lo status" : Matteo Salvini si prepara a dare un'ulteriore stretta sul fronte Sicurezza. Il ministro degli Interni spiega quali saranno le prossime mosse del Viminale. Salvini commentando la notizia di alcuni richiedenti asilo arrestati per spaccio a Genova, ha voluto ricordare quali saranno le novità che intende inserire nel dl Sicurezza. Tra i cambiamenti che verranno apportati dal Viminale, come aveva ricordato Il Giornale, c'è quello di revocare il ...

Salvini : annunci treno? Prima Sicurezza : 15.20 "Invece di preoccuparsi per le aggressioni a passeggeri, controllori e capitreno,qualcuno si preoccupa dei messaggi contro i molestatori. 'Viaggiare sicuri è una priorità". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter commenta un articocolo, che 'linka', sulla vicenda di Trenord che, sul Milano-Cremona, ha scandito l'annuncio 'I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. Scendete perché avete rotto. E nemmeno ...

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato Sicurezza - : Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell'Interno: "Il caporalato non è stato sconfitto, ...

Strage di braccianti a Foggia - Salvini presiede Comitato Sicurezza : Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza Negli ultimi giorni, in due schianti, morti 16 migranti impegnati come braccianti nelle campagne . A Foggia, per fare il punto, arriva il ministro dell’Interno: “Il caporalato non è stato sconfitto, porterò proposte per aggredirlo”. Ministra Lezzi: “Rafforzare ...

Salvini : 'non siamo razzisti - pensiamo a Sicurezza e a bassa natalità' : Matteo Salvini, a quasi 60 giorni dall'avvio del suo mandato di ministro dell'Interno, torna a parlare dello scottante tema dell'immigrazione e risponde alla sinistra che lo ha accusato di fomentare razzismo ed odio nei confronti dei migranti [VIDEO]. In molti, lo hanno accusato di essere in qualche modo responsabile con le sue dichiarazioni di alcuni violenti episodi xenofobi, come quello accaduto solo ieri, domenica 29 luglio, ad Aprilia alle ...

Salvini : 'non siamo razzisti - pensiamo a Sicurezza e a bassa natalità' : Matteo Salvini, a quasi 60 giorni dall'avvio del suo mandato di ministro dell'Interno, torna a parlare dello scottante tema dell'immigrazione e risponde alla sinistra che lo ha accusato di fomentare razzismo ed odio nei confronti dei migranti. In molti, lo hanno accusato di essere in qualche modo responsabile (con le sue dichiarazioni) di alcuni violenti episodi xenofobi, come quello accaduto solo ieri, domenica 29 luglio, ad Aprilia (alle porte ...

Due decreti 'is meglio che one'. Salvini pensa a due pacchetti Sicurezza entro l'estate : "Dipende da Mattarella" : Non uno, ma due pacchetti sicurezza, forse. Matteo Salvini sta valutando se sdoppiare il provvedimento con cui - "spero entro l'estate", dice - vuole caratterizzare la sua gestione degli Interni. Ce lo dice il ministro dopo l'audizione in commissione Affari Costituzionali al Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. Non un decreto ma forse due: perché il testo allo studio dei tecnici del Viminale sta diventando un omnibus che ...

Campi rom e Sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...