SHAMELESS - Le dichiarazioni di William Macy e Emmy Rossum dopo l' addio dell' attrice

(Di sabato 1 settembre 2018) A due giorni dall'annuncio sui social,è tornata sul suoin un'intervista.Leggiamo anche l'opinione diH.sulla sceltaa collegaH., lo strampalato Frank Gallagher di, non è rimasto sorpreso dall'alla serie die pensa che sua "figlia" sullo schermo abbia fatto la scelta giusta.L'attore, infatti, in un'intervista esclusiva a EW, ha ammesso che questa cosa era già nell'aria da tempo."Ce lo aspettavamo. Quando si arriva alla nona stagione di una serie e si pensa di continuare...è scoraggiante. E' difficile non pensare "quale sarà la mia vita?". In parte si ha paura, ma è anche una cosa eccitante.è giovane e penso che abbia fatto la scelta giusta. Ha un altro progetto in ballo di cui è pure produttrice esecutiva, quindi sta andando dritta per la sua strada e vuole crescere. ...