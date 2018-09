Shadow of the Tomb Raider | rivelati i requisiti di sistema per PC

Shadow of the Tomb Raider : I Requisiti PC ufficiali : Square Enix ha ufficialmente svelato i Requisiti di Sistema ufficiali per l’edizione PC di Shadow of the Tomb Raider, se avete intenzione di acquistare e giocare il titolo su PC, è bene conoscerne i Requisiti che vi riportiamo di seguito. Shadow of the Tomb Raider: I Requisiti PC Minimi OS: Windows 7 64 bit Processore: i3-3220 INTEL o equivalente AMD Memoria: 8 GB RAM Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD ...

Uno spot TV e un trailer focalizzato sulle tombe sfida e gli enigmi per Shadow of the Tomb Raider : Square Enix e Eidos Motréal hanno rilasciato non uno, ma due trailer dedicati all'imminente Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il primo video è uno spot TV esteso che mostra un bel po' di azione spettacolare e anche un pizzico di storia. Il secondo mette in mostra le Tombe sfida e i complessi enigmi che dovremo risolvere per progredire nell'avventura.Qui sotto potete vedere i due filmati:Read more…

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra come i giocatori possono trovare e sfruttare le risorse nell'ambiente : In vista del lancio di Shadow of the Tomb Raider il mese prossimo, Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato diversi trailer per il gioco. Questi video hanno messo in risalto vari aspetti del gameplay o della tecnologia utilizzata per il titolo e ora ne è stato pubblicato un altro che evidenzia come i giocatori possano essere intraprendenti durante il gioco.come segnala Dualshockers, Shadow of the Tomb Raider sarà principalmente improntato ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra l'impressionante versione PC : Durante l'evento Geforce Celebration di Nvidia, ospitato a Colonia, in Germania, Square Enix ed Eidos Motréal hanno lanciato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider.Il trailer, riportato da Dualshockers, ci presenta la versione PC del gioco, che supporterà risoluzione 4K nativa, HDR, anti-aliasing di alta qualità, Proven Ambient Occlusion, Tessellation e molto altro. Qui sotto potete vedere il video:Read more…

Shadow of the Tomb Raider e l'evoluzione di una leggenda - IGN First : ... salvo poi scoprirla ancora abitata? Come reagirebbe? Questo ultimo capitolo si colloca in un percorso di riflessione intorno all'identità del protagonista in relazione al mondo che la circonda; ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo trailer ci mostra i nemici più mortali di Lara Croft : Square Enix e Eidos Montréal hanno pubblicato un nuovo trailer riguardante l'attesa nuova avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, e come riporta Dualshockers avremo modo di conoscere i nemici mortali che l'eroina avrà modo di incontrare.Lara dovrà vedersela con la fauna selvatica sia sopra che sott'acqua, potremo vedere inoltre il soldato Trinity e le forze speciali equipaggiate con occhiali termici. Anche i membri delle tribù locali ...

Shadow of the Tomb Raider : quattro chiacchiere con il Narrative Director e il Lead Designer - intervista : Nella calda cornice dell'estate milanese, abbiamo avuto l'opportunità di sederci a un tavolo e vivere un fresco momento di relax insieme a Jason Dozois e Heath Smith, rispettivamente responsabile della narrativa e Lead Game Designer dell'imminente Shadow of the Tomb Raider. Si è trattato di una piacevole chiacchierata tra amici, e la coppia di developers ha accolto ogni genere di domanda, senza lesinare sui dettagli e chiarendo ogni dubbio da ...

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider svelano le opzioni grafiche della versione Xbox One X : Con l'uscita di Shadow of the Tomb Raider distante meno di un mese, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulle diverse modalità e miglioramenti che riceveranno gli utenti Xbox One X. Fortunatamente, Frédéric Robichaud, programming director presso Eidos-Montreal, ha rivelato più informazioni di recente.Come segnalato da Gamingbolt, Shadow of the Tomb Raider sulla "mid gen" di Microsoft supporterà pienamente l'HDR e avrà due modalità ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione : Ancora una volta, Square Enix ed Eidos Montreal hanno confezionato un nuovo trailer per il loro prossimo e atteso Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il nuovo video di oggi si concentra sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione durante l'avventura. Nel trailer, vediamo l'iconico arco che ha usato in entrambe le sue avventure precedenti insieme a pistole, uzi, fucili d'assalto e potenti fucili a pompa.A bene vedere, ...

Shadow of the Tomb Raider : Svelati gli Stili di Gioco della modalità Nuovo Gioco + : Eidos Montreal e Square Enix annunciano ufficialmente che in Shadow of the Tomb Raider sarà presente la modalità Nuovo Gioco +, la quale includerà 3 differenti Stili di Gioco, a seguire i dettagli in Anteprima. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a consultare il nostro articolo Shadow of the Tomb Raider: Tanti dettagli in ANTEPRIMA, dove al suo interno troverete nuove e interessanti ...

Shadow of the Tomb Raider avrà la modalità New Game Plus : Square Enix e Eidos Montreal hanno annunciato la feature New Game Plus per l'imminente Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, una volta terminato il gioco, sarete in grado di iniziare una nuova partita che manterrà tutte le abilità acquisite, tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti e tutti gli aggiornamenti delle attrezzature.Inoltre, verranno sbloccati tre nuovi percorsi e potrete sceglierne uno a seconda del vostro stile di ...

Shadow of the Tomb Raider : Tanti dettagli in ANTEPRIMA : Tra meno di un mese potremo finalmente mettere le mani su Shadow of the Tomb Raider. Quest’oggi vogliamo condividere con voi in ANTEPRIMA delle nuove e interessanti informazioni. Nuovi dettagli per Shadow of the Tomb Raider A seguire vi riportiamo tutte le nuove informazioni, che abbiamo deciso di catalogare come lista per agevolarvi nella lettura: Shadow of the Tomb Raider concluderà la storia sulle origini di Lara, ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth : Quest'oggi Square-Enix e Eidos Montreal hanno lanciato un nuovo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider, nel quale possiamo avere un assaggio delle parti stealth del gioco, così da vedere come si muoverà Lara nelle sezioni furtive della sua avventura.Come riporta Dualshockers ne filmato, riportato di seguito, possiamo vedere le meccaniche stealth: possiamo notare come Lara potrà cogliere di sorpresa i suoi nemici sfruttando un cespuglio o ...