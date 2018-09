Settembre nel nome di Dante | ottanta appuntamenti per celebrare il Sommo Poeta

Rosamunde Pilcher : Non ho l'età - Canale 5/ Ursela Monn nel film : il suo messaggio (oggi - 1 Settembre 2018) : Rosamunde Pilcher: Non ho l'età, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Ursela Monn e Ilja Richter, alla regia Helmut Metzger. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Le Rane/ Anticipazioni 1 Settembre : Ficarra e Picone in scena nella prima serata di Rai1 : Il primo settembre, la rete ammiraglia di Casa Rai, riprende le sue prime serate alla grande. Ficarra e Picone infatti, porteranno in scena “Le Rane”, a partire dalle 21.40 circa.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Lotto : Ambi più frequenti nel mese di Settembre 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Settembre 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica […] L'articolo Lotto: Ambi più frequenti nel mese di Settembre 2018 proviene da GiGi ...

Il Giardino Ritrovato : il 1° Settembre SIGNUM SAXOPHONE QUARTET nel giardino di Palazzo Venezia : Sabato 1 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Venezia, per la rassegna “Il giardino Ritrovato”, si terrà il concerto SIGNUM SAXOPHONE QUARTET – 4 Sassofoni per Roma, con: Blaž Kemperle sax soprano, Hayrapet Arakelyan sax alto, Alan Lužar sax tenore, Guerino Bellarosa sax baritono. I quattro musicisti si incontrano a Colonia nel 2006 dove fondano l’ensemble. Dopo la vittoria di numerosi premi ...

Dal 5 al 9 Settembre ad Imperia tornano le signore del mare. Le Vele d'epoca vi attendono nella Città dei marinai : Ogni sera sono previsti spettacoli musicali, itinerari gastronomici, show cooking, concerti live, dj-set fino all'immancabile spettacolo pirotecnico del sabato sera. Molti gli eventi collaterali, che ...

Italia Under 20 nel torneo ‘8 Nazioni’ : il 6 Settembre l’esordio con la Polonia : Sarà contro la Polonia l’esordio dell’Italia Under20 di Paolo Nicolato nel torneo ‘8 Nazioni’ C’è la Polonia nel presente e nel futuro della Nazionale Under 20, che giovedì 6 settembre (ore 19) allo stadio ‘Miejski’ di Lodz affronterà i padroni di casa nel match d’esordio della seconda edizione del torneo ‘8 Nazioni’. Un anno fa l’Italia iniziò il suo cammino nella ...

Roma - da Mainetti a Vicari - arriva il cinema delle 5 Torri : dall'8 Settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Ps Plus Settembre 2018 : Destiny 2 e God Of War 3 Remastered nella Instant Game Collection : Finalmente Sony ha rivelato i giochi che entreranno a far parte della raccolta riservata agli abbonati del Ps Plus a partire dal 4 Settembre. I titoli di punta sono ovviamente quelli per la console fissa di corrente generazione e sono Destiny 2 (tra l'altro disponibile già da ora per anticipare l'uscita della terza espansione "I Rinnegati" in uscita proprio il giorno 4) e God Of War 3 Remastered. ...Continua a leggere

Previsioni Meteo - Settembre inizia col botto : grande Tempesta Autunnale nel weekend - alto rischio bombe d’acqua e tornado al Nord Italia [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di Settembre nella ROM con Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di sicurezza di settembre nella ROM basata su Android 9 Pie, attualmente in fase di test. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - impennata delle temperature nel Regno Unito : possibili 30°C all’inizio di Settembre - caldo forse fino alla fine dell’anno [MAPPE] : 1/6 Credit: NETWEATHER.TV ...

Settembre - riaprono le imprese : segnali positivi nell'ultimo trimestre con una ripresa delle attività edili e commerciali : In altri casi, riconducibile alla modernizzazione dell'economia , attività scientifiche e tecniche, e della società , attività artistiche, sportive, di intrattenimento, .' Scendendo nel dettaglio ...