Serie B | derby al Padova | Spezia super | Cittadella tre punti d’oro in trasferta FOTO e ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : Padova favorito nel derby col Venezia (2^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite in programma il 1 e 2 settembre 2018 e valide per la seconda giornata della cadetteria, stagione 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:13:00 GMT)

Calcio Serie D - è il giorno del derby Sondrio-Lecco : Grande attesa per il debutto della squadra guidata da Omar Nordi nella stagione ufficiale, con la prima fatica di Coppa Italia che pone i biancazzurri di fronte a un avversario candidato alla vittoria ...

Basket - Serie A 2018-2019 : svelate 1a e 12a giornata. Milano esordisce con Brindisi - a Natale derby Varese-Cantù : Si sono rivelate al mondo poco fa la prima e la dodicesima giornata del venturo campionato di Serie A. La LegaBasket ha deciso, infatti, di svelare oggi la giornata d’apertura e quella di Natale, mentre tutte le altre saranno note al pubblico nella giornata di domani. Nell’esordio, che si avrà il 7 ottobre (fatti salvi anticipi e posticipi vari), l’Olimpia Milano comincerà la difesa del titolo tricolore contro l’Happy ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Derby meglio dello scudetto» : MILANO - Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , presente ai sorteggi della nuova Serie A, commenta il derby con il Genoa che andrà in scena alla 13esima giornata, il 25 novembre: "Mi aspetto ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Milano? Date e programma di Inter-Milan : Solo due giornate dopo il derby di Roma, proprio al giro di boa dei due gironi del massimo campionato italiano di calcio, ecco che il Calendario di Serie A propone il derby della Madonnina: la stracittadina meneghina è infatti in programma il 21 ottobre 2018, alla nona giornata, ed il 17 marzo 2019, per la ventottesima giornata. Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà l’Inter. Di seguito il programma completo dei due ...

Calendario Serie A - inizio da brividi per il Napoli : tutto lo spettacolo dei derby : E’ stato sorteggiato il Calendario valido per il campionato di Serie A, un torneo che preannuncia grande spettacolo. inizio da brividi per il Napoli la squadra di Carlo Ancelotti affronterà in sequenza Lazio, Milan, Sampdoria, Fiorentina e Torino. Esordio a Verona contro il Chievo per Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà vedersela con il Napoli alla settima giornata, il Milan alla dodicesima, l’Inter alla quindicesima, il derby ...

Serie A - la Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby della Capitale il 30/9 : La nuova Serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e...