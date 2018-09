Serie A | Bologna-Inter 0-3 | prima vittoria dei nerazzurri Decide Nainggolan | Perisic

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan segna al debutto - poi Candreva e Perisic : Sui primi tre punti dell'Inter in campionato c'è la firma dell'uomo più atteso. Radja Nainggolan debutta in campionato con la maglia nerazzurra e va subito in gol sbloccando una partita complicata per ...

Anticipo Serie A - Bologna-Inter 0-3 : 19.54 Arriva la prima vittoria dell'Inter che passa 3-0 a Bologna nell'Anticipo della terza giornata. Icardi prova,ma non ce la fa. Spalletti in attacco schiera Keita Balde.Gli emiliani si difendono con ordine, senza soffrire gli attacchi nerazzurri. Occasioni a inizio 1° tempo per Gagliardini (2') e Perisic (6') da una parte,Helander dall'altra (9').Nella ripresa l'Inter si sblocca:da Politano a Nainggolan che stoppa di sinistro e di destro ...

Bologna-Inter 0-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Bologna-Inter, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Bologna Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : resiste l'equilibrio a Bologna! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della terza giornata. Sabato 1 settembre si giocano Bologna-Inter e Parma-Juventus, con i soliti orari(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Anche a Bologna un “campo di patate” : la Serie A merita di più : Serie A iniziata, ma diversi campi non sembrano essere affatto pronti per la nuova stagione, Anche a Bologna condizioni pessime Inter sfortunata. Dopo la prima partita in casa del Sassuolo su un terreno di gioco ingiocabile, Anche oggi a Bologna al Dall’Ara i nerazzurri sono stati accolti da un terreno arato. Inizialmente il manto sembrava essere ottimo, ma dopo pochi minuti di gioco si sono alzate zolle preoccupanti. Un vero e ...

Serie A Bologna-Inter - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : IN TV : Sky Sport Serie A. Classifica Serie A Calendario Serie A Serie A Bologna Inter LIVE Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Probabili formazioni / Bologna Inter : Ivan Perisic in copertina. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:49:00 GMT)

LIVE Bologna-Inter - Serie A in DIRETTA : i neroazzurri con le spalle al muro al Dall’Ara. Aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Inter, anticipo delle 18 di sabato nella terza giornata di Serie A 2018-2019. Entrambe le squadre condividono un avvio di campionato deludente, ciascuna con un misero punto conquistato in due partite. Gli emiliani (insieme a Frosinone e Sampdoria, ma quest’ultima con una partita in meno) non hanno ancora segnato una rete nei due precedenti incontri; i neroazzurri invece, reputati ...

Bologna-Inter - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Bologna-Inter, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PROBABILI FORMAZIONI / Bologna Inter : Falcinelli vs Icardi - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:03:00 GMT)

Probabili formazioni / Bologna Inter : partita speciale per Poli. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:01:00 GMT)

Bologna-Inter - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il ...

Probabili formazioni/ Bologna Inter : quote - le ultime novità live (Serie A 3^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Inzaghi si affida ancora a Falcinelli e Santander, Nainggolan pronto all'esordio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:31:00 GMT)